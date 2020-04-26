【DSE2020】通識科明開考　考生小休避免進食及如廁　部分試場調整分流措施

▲ 中學文憑試（DSE）首個核心科目通識科明日（27日）開考。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）首個核心科目通識科明日（27日）開考，涉及逾4.7萬名考生，人數遠超日前的選修科考試。部分試場汲取經驗，明日會調整考生進入學校時的分流措施，防止因有人到場補填健康申報表而造成阻塞，並加派人手控制人流，有已應考選修科的考生表示，明日會更加小心，避免在兩節考試小休期間進食及如廁，並帶多3、4個口罩替換。

有約5萬名考生赴考的4個核心科目明起展開，首科通識科率先舉行，本周二（28日）至下周二（5月5日）依次舉行英文、數學及中文科考試。繼上周五起連續兩日的選修科考試後，部分試場吸收經驗，加強防疫。

已於周六舉辦首場考試的葵涌獅子會中學校長林日豐向本報表示，據其經驗及其他學校分享，許多考生仍未熟習進入試場的流程運作，不少人忘記帶健康申報表，要即場補填，其試場「4、5個便會有1個」；而申報表一式4份列印在同一張A4紙上，有些考生已填表，但到場才發現未將表格剪下來。

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考生未填申報表 需排另一條隊

林校長續說，汲取經驗後，不少學校都調整分流措施，會安排未填妥表格的考生排另一條隊，填妥後才回到大隊進入體溫檢測區，防止人流阻塞。

大圍樂道中學試場上周五視藝科亦有同類情況出現，校長蔡康年指當日已立即開會並決定在核心科目考試期間，在學校門口加派約8人小組專責控制人流。

石硤尾的廠商會中學校長麥耀光則指，該校早前自行購買多1部紅外裝置探熱，會連同考評局提供的裝置，明日會同時動用2部裝置應付；而考試進行期間，當有考生如廁後，亦會安排身穿保護衣物的工友即時清潔。

通識科兩份試卷之間設有45分鐘小休，林日豐指扣除收卷及點算等程序，已少了幾分鐘，屆時會安排考生離開，建議到地下靜候區等空曠位置等候，並提醒如到洗手間排隊要保持1米距離；蔡康年則指會動用多幾層課室疏導人流，以免全部考生聚集在一處。

日前有數名考生因發燒或出現急性呼吸道感染徵狀而不獲准進入試場，或在開考前因嘔吐不適而棄考，林日豐指一般情況下，考生會因緊張而出現嘔吐等腸胃不適，或需要頻頻如廁，他提醒考生即使打算避免使用試場的洗手間，亦應留意洗手間的位置，在有需要時使用。

盡量預早到場 趁少人才如廁

已於上周五應考首科視藝科的何同學表示，因為核心科考生人數較多，明天會更加小心，帶多3、4個口罩替換，及自備消毒搓手液，多幾次消毒雙手，並多加留意周邊考生會否出現不適；小休期間盡量不會進食，以免除下口罩增加感染風險，以及為免接觸太多人，會「睇吓盡量忍唔忍到唔去廁所」，盡量開考前預早到場、趁較少人的時候先如廁。

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記者：馮琪雅