【DSE2020】通識科開考 考生提早個半鐘到場 有人戴N95口罩應考

▲ 中學文憑試（DSE）首個核心科目通識科開考。陳國峰攝

中學文憑試（DSE）首個核心科目通識科今（27日）早8時半開考，早上7時許，位於荃灣西荃景圍的其中兩間中學外已有逾60名考生等候，期間部分考生會聚集傾談，而兩間學校提早於約7時20分至7 時半讓考生進入。

早前首兩日選修科考試，考生漏帶健康申報表頻生，今早在荃灣有試場人員安排考生進入時，有提醒考生先拿出健康申報表。校門外亦有數名青協社工到場派發約200包消毒濕紙巾為考生打氣。

▲ 今早7時許荃灣其中兩個試場外已有逾60名考生等候，有考生手持筆記溫習作最後衝刺。（陳國峰攝）

應屆考生夏同學今日佩戴N95口罩應考通識科，他表示，今次是第一次試戴，「因為屋企人話比較安全啲，所以戴住先，如果覺得焗，我都有帶後備的外科口罩可以替換」，而其老師亦有特別提醒帶齊健康申報表等文件。

▲ 夏同學今日首次試戴N95口罩應考。陳國峰攝

上周六（25日）已應考首科化學的余同學形容對於考試流程「已有個底」，上次考試小休期間試場亦有分隔開考生，故不擔心今日小休時會出現人流密集，而今日亦有帶多幾個後備口罩，但沒有用到考評局提供的口罩，「因為唔知邊度嚟」。

▲ 陳國峰攝

今日應考首科的女考生陳同學表示擔心塞車，故提早在7時到場，亦有帶後備口罩及酒精搓手液，雖然有擔心過試場發生突發情況，「都好似冇咩可以做」。

▲ 首戰文憑試的陳同學擔心今早會塞車，故提早在7時間到試場外等候。（陳國峰攝）

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記者：馮琪雅