【齊心抗疫】52隻寵物曾接受隔離　政府：無證據顯示寵物會傳播新冠病毒

▲ 政府稱52隻動物完成檢疫，已經離開漁護署的動物居留所。（添馬台fb圖片）

疫情爆發以來，政府稱有52隻寵物，包括32隻狗、18隻貓和2隻倉鼠，需要送到漁護署的動物居留所接受檢疫，其中3隻證實染病，最後一批寵物在4月19日完成檢疫後，已再沒有寵物留在動物居留所。

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證實染病的有2隻狗和1隻貓，在病毒測試時呈陽性反應，但均沒有病徵，其主人都是確診病人。3隻染病寵物在檢疫期滿後接受兩輪測試呈陰性反應，獲放行回家。

漁護署專家認爲寵物染病是個別情況，現時沒有證據顯示寵物會傳播2019冠狀病毒病給人類或在動物之間傳播，但提醒寵物主人仍須保持良好衞生習慣。

不過曾有一名確診患者、60歲馬主周巧兒飼養的17歲松鼠狗，離開動物居留所兩天後死亡。該狗隻早前曾進行新冠病毒測試，結果呈「弱陽性」需要隔離。漁護署當時表示，畜養人表示不願意為狗隻驗屍，確定死因。

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責任編輯：吳卓峰