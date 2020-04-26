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【新冠肺炎】許樹昌稱疫情有改善屬好現象　憂有患者社區播毒令疫情存變數

社會 22:30 2020/04/26

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許樹昌指，近日確診數字反映疫情有改善，是一個好現象，但市民切勿掉以輕心。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情逐步放緩，今日（26日）是一周內第三次錄「零確診」，惟再多一名患者出院後「復陽」，合計有9名確診者於出院後病毒測試結果呈陽性。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認同疫情有改善，惟擔心早前確診的第1,036宗58歲男患者發病期間將病毒帶入社區，令疫情存在變數。

【新冠肺炎】本港今日再錄「零確診」　 衞生防護中心提醒市民仍需保持社交距離

許樹昌指，近日確診數字反映疫情有改善，是一個好現象，但市民切勿掉以輕心，因最近確診的本地個案的感染源頭不明，加上有一名從美國返港的58歲男患者，檢疫期間出現病微但沒有通報，完成檢疫後曾進行看牙醫和剪髮等活動，擔心有可能將病毒帶入社區，令疫情存在變數。

他認為，最嚴謹做法是由4月19日起計28天，即在5月17日前都沒有本地個案才放寬防疫措施，惟不少措施有效期至5月7日，若沒有異常社區爆發，政府或可考慮放寬部分措施，例如重新開放康樂文化設施、公務員回復正常辦公、中學生復課等，而最高風險設施如娛樂場所、酒吧等，應最後才恢復。

【新冠肺炎】醫管局證實再多一名康復者「復陽」　20歲女留學生出院8日後再入院

【新冠肺炎】醫管局：至今共有772名確診者已康復　13歲無病徵女留學生留醫9日今出院　

對於有9名病人出院後病毒測試結果再呈陽性，許樹昌認為，大部分病人驗出的「CT值」（反映病毒數量）高於30，即代表病毒量很低，多數是已死的病毒基因，沒有傳播性，惟少數病人的「CT值」曾低於30，或存在傳播風險。他透露，港大正分析有關病毒的特性和變化，有待更多結果於5月的衞生防護中心科學委員會會議上，討論是否需要修改出院準則。

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記者：陳子謙

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 衞生防護中心

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