【政助辭職】財庫局政助「10A女狀元」楊寶蓮fb宣布離任　新局長許正宇：祝一切順利

▲ 財庫局政助「10A女狀元」楊寶蓮fb宣布離任。

港府問責團隊上周三(22日)大換血,四名政策局長離任,當中包括兩日前剛滿70歲的財經事務及庫務前局局長劉怡翔,並由現年43歲的前香港金融發展局行政總監許正宇接任。但換人風波並未平息,財庫局政治助理楊寶蓮周日(26日)也在社交網站宣布離任。對此,許正宇就親自送上祝福,希望對方一切順利。

楊寶蓮在社交網站指,又指接下來的時間會稍作休息,希望可以停一停,想一想,為未來新的挑戰做好準備。對於離職後,楊似乎並未有新的工作安排,政圈人士都紛紛耳語,猜測楊是主動離任,或是「被辭職」。

不過無論如何,楊寶蓮還是獲得眾多位政界人物的祝福,就連許正宇亦親自在她的社交網站留言,祝福對方一切順利,相信未來雙方的道路將會再次相遇,保重!(All the very best Pauline. I am sure our paths will cross again. Before then, take good care)。

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。(林宇翔攝)

而新任民政事務局局長徐英偉則在底下留言,鼓勵對方加油,「好朋友只會說『很快再會』,亦永遠不會說『再見』。祝願你將來一切成功順利」(Good friends never say goodbye, they simply say "see you soon". I wish you success in all your future endeavors)。就連工聯會立法會議員陸頌雄亦祝楊寶蓮︰「前程錦繡,人生更精采」。

楊寶蓮畢業於拔萃女書院,是2003年會考的唯一一位10A文科女狀元,並曾在多間國際金融機構及金管局任職。不過,楊上任後未有突出表現,更曾被新民黨主席葉劉淑儀點名批評,指對方少有現身接觸及游說議員。