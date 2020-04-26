【政助辭職】財庫局政助「10A女狀元」楊寶蓮fb宣布離任　新局長許正宇：祝一切順利

▲ 財庫局政助「10A女狀元」楊寶蓮fb宣布離任。

港府問責團隊上周三（22日）大換血，四名政策局長離任，當中包括兩日前剛滿70歲的財經事務及庫務前局局長劉怡翔，並由現年43歲的前香港金融發展局行政總監許正宇接任。但換人風波並未平息，財庫局政治助理楊寶蓮周日（26日）也在社交網站宣布離任。對此，許正宇就親自送上祝福，希望對方一切順利。

楊寶蓮在社交網站指，又指接下來的時間會稍作休息，希望可以停一停，想一想，為未來新的挑戰做好準備。對於離職後，楊似乎並未有新的工作安排，政圈人士都紛紛耳語，猜測楊是主動離任，或是「被辭職」。

不過無論如何，楊寶蓮還是獲得眾多位政界人物的祝福，就連許正宇亦親自在她的社交網站留言，祝福對方一切順利，相信未來雙方的道路將會再次相遇，保重！（All the very best Pauline. I am sure our paths will cross again. Before then, take good care）。

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。（林宇翔攝）

而新任民政事務局局長徐英偉則在底下留言，鼓勵對方加油，「好朋友只會說『很快再會』，亦永遠不會說『再見』。祝願你將來一切成功順利」（Good friends never say goodbye, they simply say "see you soon". I wish you success in all your future endeavors）。就連工聯會立法會議員陸頌雄亦祝楊寶蓮︰「前程錦繡，人生更精采」。

楊寶蓮畢業於拔萃女書院，是2003年會考的唯一一位10A文科女狀元，並曾在多間國際金融機構及金管局任職。不過，楊上任後未有突出表現，更曾被新民黨主席葉劉淑儀點名批評，指對方少有現身接觸及游說議員。