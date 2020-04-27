【新冠肺炎】補習中心疫境轉型打游擊　校長冀續改變「應試教育」

▲ 陳葒去年9月開辦的小島學園補習中心，其位於荔枝角的實體中心料於本月底結束營運，未來將轉到全港各區打游擊辦社區學習營。（黃建輝攝）

全港中小學復課無期，不少補習社及興趣班面臨倒閉。推動創新教育、專門教授技藝及思維品格課程的「小島學園補習中心」於去年9月成立後，接連受到社會運動及新冠肺炎疫情影響，自1月底起更全面停課，現陷入財困，其位於荔枝角的實體中心料於本月底結束營運。

創辦人陳葒慨歎中心「生不逢時，死而無怨」，但在「疫境」下他仍未有放棄，計劃改到全港18區「打游擊」，擬於暑假先在長洲辦「社區營」，繼續推動改變香港應試教育生態。

前中學校長陳葒早年先後創辦「陳校長免費補習天地」，以及推動創新教育、每逢長假期到大嶼山大浪村辦學習營的「小島學園」；去年將後者搬出市區，在荔枝角租用逾千呎商廈單位，成立社企「小島學園補習中心」，以接觸更多學生及家長，課程涵蓋「小島四學」，包括知識、技藝、思維及品格，主要服務小學生及初中生，並刻意用「補習中心」命名，冀打破坊間對於應試式補習的傳統認知。

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不過，去年9月補習中心開張適逢反修例運動，陳葒指，最多課堂的周末時段，經常發生示威衝突，影響學生安全，家長也不放心讓子女到中心上課，原本打算「走出社區」，也只能留在室內進行靜態課堂，「我自己教創作、教哲學，都是一班幾個學生」。

其後12月底聖誕假期曾經稍有起色，成功舉辦過為期7日的日營，每班有10至20人參與，但至今年初疫情爆發後，所有課堂及戶外學習營均要延期或取消；直至農曆年假開始停課至今，陳葒與另外3名「有心人」起初投資到中心的200萬起動資金已經「蝕晒」，中心已有數個月無法支薪。

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陳葒形容自己開辦中心初時並非完全悲觀，認為許多家長只是苦無機會讓子女體驗這種課程，憶述小島學園最初在2015年亦是抱着「行先死先」的心態舉辦首個小島營，參加者只有10個、8個，但翌年60個名額在首日報名已經爆滿；亦有曾參與小島營的學生家長，為子女報讀新的補習中心課程。

「當初預計（補習中心）至少營運3、4年，但現在不到1年就玩完，被疫情直接扼殺了所有可能性。」本港上月出現第二波疫情，當時陳葒眼見疫情在短期內不會改善，要找到「金主」的機會不大，他自己亦能力已盡，故原計劃在租約「死約」6月完結後，結束營運補習中心，回歸小島學園舊有模式，只在長假期辦學習營。

陳葒透露近日正與業主協商，料可提早兩個月止蝕離場，於本月底交還單位，未來暫時不設實體中心，但打算轉到全港18區「打游擊」，參照前年曾在長洲舉辦的社區學習營，到特色店舖學造糯米糍及學飄色等，現正聯絡各區區議員及商戶，計劃到各區舉辦社區營，會以日營形式或在周末租宿舍過夜，擬於今年暑假先在長洲試辦，料下月起接受報名；至於將來會否再租實體中心，將視乎社區營反應再決定。

而往年於長假期在大浪村舉辦的小島營將繼續舉行，今年的小島營已定於8月3至9日，為期7日6夜，日前已在Facebook推出，今日起接受報名，設48個名額。

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記者：馮琪雅