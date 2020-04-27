【新冠肺炎】學生跨區報讀補習中心哲學課　「證明有價值」

▲ 疫情未殺到之時，陳葒曾帶學生到戶外邊走邊學哲學。（受訪者提供）

推動創新教育、專門教授技藝及思維品格課程的「小島學園補習中心」去年9月成立，其創辦理念是推動教育改革，面向所有學生及家長，但受新冠肺炎疫情影響，至今開辦的課堂參加人次只有300多人，但已為部分參加者帶來改變，包括有特殊教育需要（SEN）學生提起學習興趣，亦能吸引家長為子女報讀看似與學習無關的哲學課。

小島學園補習中心創辦人陳葒表示，雖然社運及疫情影響收生，但在過去一段時間已略見成效。他舉例指，起初部分家長未必認同其理念，只見哲學課是由他親自任教，才以試驗性質為子女報名，但體驗過第一堂後，仍會繼續報名上第二堂，聽他講快樂主義、倫理學，有些學生更是由東涌、大埔及西貢等偏遠地區來到荔枝角上課， 「咁遠都願意嚟，證明家長意識到呢啲嘢仲有價值。」

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「我始終認為家長力量最能夠改變教育體制及教育生態，當家長明白到原來這些是好的，自然會叫學校開辦，慢慢形成一種力量。當多些家長有要求，學校都要buy（認同）。」陳葒指出，有些較大膽的家長已向學校及家教會分享在小島學園補習中心的體驗，中心更曾獲邀向家教會講解其理念。

▲ 小島學園補習中心曾開辦的課程如糖畫及泰拳等，圖為學生在外來導師指導下畫糖畫。（受訪者提供）

中心亦接觸過數名SEN學生，其中一名患有專注力不足／過度活躍症（ADHD）的學生，他的婆婆曾面對非常大的學校壓力，婆婆早期參加過小島學園的家長活動後，驅使她為孫兒報讀中心課堂，並提升了孫兒的學習興趣。陳葒說︰「原來唔係佢天生有學習問題，當有足夠自主學習空間及支援，包括（導師）更有耐性，其實佢都可以學得好好。」照顧者亦放下心理壓力，開始懂得向學校表達需要。

另外，個別一、兩個家長本身讓子女在家自學（Homeschooling），亦有送子女到中心上課，陳葒說：「家長不滿學校操練文化，但未必有明確教學方向。」中心亦曾舉辦免費家長教育活動，互相分享教育疑難及建議。

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記者：馮琪雅