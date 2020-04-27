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【新冠肺炎】補習天地租車助基層家庭　郊遊「唞氣」

社會 00:43 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

陳葒希望可籌集更多資源，在金錢上支援失業的家庭。（黃建輝攝）

全港學校自農曆年假停課至今，服務5,000多名基層中小學生的陳校長免費補習天地（補天），已暫停面對面的一對一補習，為了協助學生度過疫境，提供網上學習的軟硬件配套及分發防疫物資等，亦着重身心支援，早前特意租車接載近100個基層學生家庭，暫時逃離狹小家居，到郊外「唞唞氣」。

補天創辦人陳葒表示，補天提供的支援，包括分發其他機構轉贈的防疫物資，以及在網上學習提供軟硬件支援，例如提供電腦、SIM卡及WiFi蛋，亦上載了逾5,000條教學短片，適合學習基礎較弱的學生，義師改用Zoom及WhatsApp等軟件提供支援，同時正尋找坊間慈善機構及科技公司支援繼續拍新片，除了學術短片，亦會教體適能，以及開才藝班教詩詞及工夫等。

【齊心抗疫】52隻寵物曾接受隔離　政府：無證據顯示寵物會傳播新冠病毒

至於第三層是提供身心支援，陳葒指，在本港第二波疫情出現之前、2月底至3月中期間，設立了「疫境自遊」計劃，與租車公司合作，為當時已停課1個多月、長期困在狹小居住環境的基層學生，免費提供點到點的交通接送，與家人自選地點，到郊外或沙灘「唞氣」，50個名額很快爆滿，最終加碼資助了92個家庭。

陳葒希望可籌集更多資源，在金錢上支援失業的家庭，而較早前葵涌區已有學校籌集得超市現金券，亦預留了部分名額供補天的學生家庭申請。

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記者：馮琪雅

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