項明生：再見明日世界

和陶傑吃飯時，他感嘆說：「你入行（指寫專欄）遲了20年，否則查良鏞會自己打電話來同你約稿。」當時我才開始生平的第一個專欄，始於本報的「明日世界」。

八年說短不短，抗戰也打完了。回看當年第一篇稿，主題是「國民教育」，寫我在內地受教育時偷約地球對面的三毛、敵方陣地後的席慕蓉、紐約白先勇、灣仔衛斯理享用的那頓文學盛宴。硝煙之中誰還有心思咬文嚼字呢？當年初試啼聲的那個中學生已經變成眾志秘書長，香港已經面目全非。

那年iPad才剛發售，瞬間已到了視頻為王的社交網絡3.0時代，相片已經落伍，更何況是文字？連美國少男少女都在TikTok（抖音）上擠眉弄眼、群魔亂舞之際，15秒已經在倒數。

這個遲出生了20年的中坑，還沉醉在風吹雨打挑孤燈、歡快地敲打着鍵盤、跨千山趟萬水。筆耕400多個星期，此欄也曾縱橫北極南美、上天下海5大洲、晴天陰天下雨天，都是寫作天，陪你走過萬水千山，唯有字相隨。窗外電光火石之間，亞洲最安全城市土崩瓦解，人間四月天時，一場瘟疫敲醒了春夢，原來到了我起身的時候。謝謝你8年來相伴，道一聲珍重，道一聲珍重！（編按：「明日世界」專欄到此暫告一段落，多謝項明生先生8年來對本報的支持，也感謝讀者對本欄的喜愛。）

原文刊於《晴報》