  • 24°C
香港時間 : 2020427日 (週一) 10:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【DSE2020】文憑試核心科目開考　家長陪同子女到試場：疫情下考試盡力便可以

社會 09:04 2020/04/27

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

家長徐先生陪同子女到試場。（陳國峰攝）

新冠肺炎影響下，文憑試延續開考，今日（27日）是首個核心科目通識教育科開考，超過47,000名考生應考。運輸署表示，早上交通大致正常，主要幹道及學校區域行車大致暢順，公共交通服務也大致正常，維持早上繁忙時間班次。

【DSE2020】通識科開考 考生提早個半鐘到場 有人戴N95口罩應考

不過TOPick發現也有家長不太放心，早上陪同兒子到試場。家長徐先生說擔心兒子第一次考試「唔識路」，特意陪考生乘的士到試場，形容家長擔心子女受感染是理所當然。

【DSE2020】通識科開考 楊潤雄6點半開工與5萬考生並肩作戰

對於疫情下開展考試，他表示有提醒兒子帶備1個後備口罩及用酒精搓揉液洗手，對於兒子在疫情下應考，徐生認為兒子盡力便可以。

青協社工到場派發約200包消毒濕紙巾為考生打氣。（陳國峰攝）

另外不少考生也做足準備，在今早7時許荃灣其中兩個試場外已有逾60名考生等候，有考生手持筆記溫習作最後衝刺，也有考生表示帶備後備口罩及酒精搓手液，做足防疫措施，故此太不擔心感染問題。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品https://bit.ly/39VrHSC

記者：馮琪雅

 

 

搓手液 口罩 DSE 學校 通識教育 運輸署 荃灣

最高瀏覽

【口罩供應】多款口罩萬寧返大貨　曾獲消委會推薦Protector+理的+Nask開售
10:34 2020/04/26
【口罩供應】多款口罩萬寧返大貨　曾獲消委會推薦Protector+理的+Nask開售
【新冠肺炎】陪月拒戴口罩家中狂咳　新生兒及父母疑被傳染一家三口齊中招
18:15 2020/04/26
【新冠肺炎】陪月拒戴口罩家中狂咳　新生兒及父母疑被傳染一家三口齊中招
【小豬出軌】窮家女簡愷樂變小富婆五年買兩層樓　羅志祥豪送一櫃名牌袋與舊愛周揚青撞款
15:36 2020/04/25
【小豬出軌】窮家女簡愷樂變小富婆五年買兩層樓　羅志祥豪送一櫃名牌袋與舊愛周揚青撞款