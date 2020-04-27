【DSE2020】文憑試核心科目開考　家長陪同子女到試場：疫情下考試盡力便可以

▲ 家長徐先生陪同子女到試場。（陳國峰攝）

新冠肺炎影響下，文憑試延續開考，今日（27日）是首個核心科目通識教育科開考，超過47,000名考生應考。運輸署表示，早上交通大致正常，主要幹道及學校區域行車大致暢順，公共交通服務也大致正常，維持早上繁忙時間班次。

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不過TOPick發現也有家長不太放心，早上陪同兒子到試場。家長徐先生說擔心兒子第一次考試「唔識路」，特意陪考生乘的士到試場，形容家長擔心子女受感染是理所當然。

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對於疫情下開展考試，他表示有提醒兒子帶備1個後備口罩及用酒精搓揉液洗手，對於兒子在疫情下應考，徐生認為兒子盡力便可以。

▲ 青協社工到場派發約200包消毒濕紙巾為考生打氣。（陳國峰攝）

另外不少考生也做足準備，在今早7時許荃灣其中兩個試場外已有逾60名考生等候，有考生手持筆記溫習作最後衝刺，也有考生表示帶備後備口罩及酒精搓手液，做足防疫措施，故此太不擔心感染問題。

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記者：馮琪雅