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【齊心抗疫】鄭秀文古天樂齊落區派口罩　李珊珊受甘比鼓勵當義工　

娛樂 09:55 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

李珊珊受甘比鼓勵當義工，鄭秀文、古天樂齊齊落區派口罩。

娛樂圈不少有心人出錢出力，為有需要人士搜羅抗疫物資包括口罩、搓手液、漂白水等，到各區分發予有需要的基層家庭。受到甘比（陳凱韻）鼓勵，港姐李珊珊早前加入了對方的義工團隊，並與好友鄭秀文（Sammi）與古天樂日前一同落區派發物資。

其實李珊珊因為受好友甘比鼓勵加入「劉鑾雄慈善基金」當義工，珊珊在昨日（4月26日）於個人微博貼出一張合照，當中有李珊珊自己及甘比外，還有好友鄭秀文和古天樂，四人均戴上Cap帽和口罩，李珊珊寫道：「謝謝您們，帶來一個有意義、大得著、滿笑聲的一天。愛您們啊。」

【齊心抗疫】鄭秀文李珊珊落區派防疫物品　Sammi憂基層失業生活雪上加霜

四位都是大慈善家。（instagram圖片）

「劉鑾雄慈善基金」的主理人甘比，亦在instagram貼出合照，並謂：

今天很開心能夠與志同道合的一班朋友，Sammi，古仔同珊珊一起落區派口罩，為社會出一點綿力，很是值得！人間有情，希望大家繼續保持正能量的心，迎接美好的明天！共同抗疫，大家努力！

【齊心抗疫】鄭秀文李珊珊贈口罩送飯予基層　Sammi落區送暖：人與人之間仍存著愛

鄭秀文派發物資前於車上自拍。（instagram圖片）

四人一向為慈善盡心盡力，早前李珊珊與鄭秀文亦有一同到油麻地派發口罩，更應義工邀請為弱勢社群並送上「平安飯盒」。

至於「娛樂圈慈善家」古仔更於3月初宣佈，「古天樂慈善基金」於外地搜購了130萬個外科口罩，經由社福機構捐予全港18區，並優先贈送基層、長者及殘障人士。

【飲水思源】鄭秀文25年前拍劇難忘恩師提攜　與李珊珊撐場：他給我機會

早前Sammi與李珊珊到油麻地派發口罩。（微博圖片）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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