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【改造口罩】毋須工具DIY改細成人口罩　盾牌：非常有用的方法

親子 10:07 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

毋須工具就可以改細成人口罩。

雖然近日本港的新冠肺炎疫情有緩和跡象，但市民仍要戴口罩做好防疫措施。小朋友或臉型較小的女士，用成人口罩會過大，未必起防護作用。近日口罩品牌「盾牌」就分享在facebook一段影片，教市民用4個簡單步驟，毋須任何工具，就可改細口罩作應急之用，並稱這是「非常有用的方法」。

以下為改裝的步驟：

1. 將口罩上下對摺；

把繩子打結。（影片截圖）

2. 兩邊的繩各打一個結；

把兩邊繩打結。（影片截圖）

3. 左右兩邊按壓鐵線；

按壓鐵線。（影片截圖）

4. 兩邊繩打結後，把中間的洞口翻到口罩裡面。

將兩邊洞口翻到口罩入面。（影片截圖）

只要簡單幾個步驟，就能把原本闊175mm的口罩，改為闊165mm的口罩。不論大人或是小朋友佩載口罩時，切記口罩必須完全遮蓋口鼻，索帶要繫緊，口罩上的鐵綫要緊貼面部，包好下巴。

口罩更貼臉型。（影片截圖）

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責任編輯：王明芳

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