【美國疫情】美首宗新冠死亡病例屍檢出爐　57歲健康女子死於新冠病毒引發心臟病

▲ 美國首宗新冠死亡病例屍檢出爐。

新冠肺炎疫情持續，美國累計確診人數突破98萬。當地公開了首名因新冠肺炎死亡的解剖報告，發現患者本來身體健康、無心臟病，肺部亦很強壯，但最後卻死於新冠肺炎引發的心臟病。

據《The Mercury News》報道，死者是57歲女子Dowd。她一直身體健康、飲食習慣良好、有做運動、無心臟病、肺部亦健康，卻於2月6日突然心臟病發在家中死亡。為此，她的丈夫要求進行死因解剖。

法醫從死者身上採集樣本，送至美國疾控中心檢測，直至4月21日確診對新冠病毒呈陽性。當局解釋，由於2月該段時間的新冠病毒檢測數目仍十分有限，疾控中心僅讓有旅遊史而又有明顯症狀的人接受檢測，所以之前並不知道Dowd是死於新冠肺炎。

據了解，Dowd死前的一段日子，一直出現類似流感的症狀。法醫Dr. Judy Melinek表示，死者的心臟「受到感染，導致她的心臟破裂。」

Dowd的心臟大小和重量正常，但已有跡象表明其心臟已經衰退。她的免疫系統在攻擊病毒，同時間損害了她的心臟，導致心臟破裂。

Dowd的家人表示，Dowd於1月19日身體仍很健康，還去了朋友家觀看欖球賽。2月1日本來要出席一場喪禮但最後因為感到不適而缺席。結果5日後，即2月6日，她便死於家中。

據悉，Dowd於11月曾前往北京工作，1月前往過美國俄勒岡州，但至今未能確認她是在哪裏受到感染。

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責任編輯：楊宛茜