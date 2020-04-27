【意大利疫情】意大利最長帶病毒個案　23歲模特兒抗病57天6度檢測仍陽性

▲ 意大利23歲模特兒抗病57天6度檢測仍陽性。

意大利有一宗最長帶病毒個案，意大利23歲模特兒Bianca Dobroiu自2月底確診至今仍然帶有病毒，57天6度檢測仍陽性。其主診醫生表示，她的身體狀況良好，目前意大利的冠病防治醫療團隊正在密切觀察她的病情。

綜合意大利媒體報道，23歲的模特兒Bianca Dobroiu於2月28日一度發燒至攝氏40.7度，於她居住的地區博洛尼亞入院後同日確診，並留院接受治療。直至3月6日，她症狀消失後出院回到家中休養，並需接受居家隔離和進行常規病毒檢測。據當地醫療團隊指，患者在症狀消失後4星期病毒檢測會呈陰性，然而Bianca Dobroiu出院後居家隔離57天期間，曾接受6次病毒檢測都呈陽性，為意大利首例。

Bianca Dobroiu的醫生表示，她的身體狀態很好，但是檢測結果一直都是陽性。這種情況在義大利還是首次出現，目前意大利的冠病防治醫療團隊正在密切觀察她的病情發展情況。

截至4月27日，意大利累計有19.7萬人確診，死亡人數逾2.6萬人，有6.4萬人治療出院。

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責任編輯：林卓昕