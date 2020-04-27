【痛失摯愛】87歲婆婆靠執紙皮養患病女兒　一個月內痛失丈夫愛犬悲從中來

▲ 執紙皮婆婆一個月內痛失兩摯愛。

靠執紙皮幫補家計的87歲廖婆婆，上月痛失同行70年的丈夫，今月中，經常伴著她執紙皮的12歲狗狗阿黑，又慘被無良司機撞至重傷，雖然在毛孩守護者及動物義工協助下，黑黑被送往診所急救，惟最後仍傷重不治。一個月內喪失摯親，廖婆婆接受訪問時也不禁悲從中來，哭訴原來她正面對極大困境，正是屋漏偏逢連夜雨，家中還有兩名患病的女兒及一隻小狗，動物義工已尋找立法會議員鄺俊宇協助。

87歲廖婆婆與89歲丈夫、3名女兒及兩隻狗狗小黑及多多居住在元朗欖口村一間鐵皮屋內。婆婆的三個女兒年紀不輕，長女已65歲、二女已60歲及有智障，56歲的三女則因病患現於院舍居住。動物義工Karen表示，熱愛動物的廖婆婆一向為人樂觀，街坊經常見到婆婆一邊推著紙皮，她的老狗12歲黑黑乖乖的跟在身後，人狗形影不離，十分感人。

▲ 談及愛犬及丈夫離世，婆婆悲從中來。（香港動物報圖片）

一人一狗組合執紙皮

無奈4月10日晚上，婆婆如常去執紙皮，卻發現黑黑突然不見了，於是與義工們四出尋找，最後於草叢發現傷重的黑黑，廖婆婆傷心得死去活來，並求義工協助救黑黑。無奈小黑送到北角獸醫診所搶救，獸醫發現黑黑脾臟爆裂，強烈抽筋，奄奄一息，最終返魂乏術，黑黑在婆婆身邊離世。

廖婆婆表示，黑黑今年已12歲半，是2007年10月出生，是由天水圍一隻流浪狗所生的，黑黑的媽媽一胎生了九隻小狗。廖婆婆一向餵開黑黑的媽媽，惟當黑黑媽媽誕下小狗後，卻有人召漁護署來將黑黑媽媽及狗BB捉走，廖婆婆知道此事，立即前往營養，但最終都只救到黑黑一隻，並帶他回家飼養。

雖然廖婆婆家徒四璧，她一家靠綜援維生，家中電器幾乎無件完好，只靠一盞微弱的燈照明，非一般現代人可以想像，但婆婆沒有因而怨天尤人，亦非常愛錫動物，省叫省喝也要餵黑黑、多多，就連四周慘被遺棄的流浪貓，婆婆也照顧及餵飼。為幫補家計，廖婆婆經常帶著黑黑四處執紙皮、執汽水罐幫補家計，附近街坊亦熟悉這一人一狗的組合，有時也會幫忙給他們一些紙皮。

▲ 黑黑的骨灰。（香港動物報圖片）

愛犬車禍亡

婆婆說，黑黑很懂性聽話，當她不想牠外出時，黑黑會乖乖返回家中。而黑黑和婆婆亦曾經慘遭歧視，義工Carrie說，試過有一次黑黑跟婆婆去超市執紙皮，當走入商場等候時，因為有個年輕人挑釁黑黑，黑黑忍不住向吠牠，結果即被人投訴，商場保安更大喝指商場不准黑黑進入，但Carrie卻見到其他小狗卻可進入，除了黑黑遭驅趕及拒諸門外。不過，黑黑很懂性，自此之後，牠只留在商場門外等婆婆，不會進商場。

無奈天意弄人，上月中廖婆婆的先生在家中跌倒，送院途中死亡，婆婆痛失這位結婚七十年的老伴，正煩惱綜緩轉名手續、申請的公屋又會否需重新輪候，亦因其丈夫途院途中死亡，警方指需召開死因庭，而令婆婆無法取得先生的死亡證。接腫而來的困難，廖婆婆還未來得及處理，今個月10號，愛犬黑黑又慘被車撞死。

▲ 婆婆家居頗為破爛，仍靠舊式燒柴煲水。（香港動物報圖片）

談到痛失丈夫及愛犬，廖婆婆忍不住哭起來，她亦擔心未來的困境。現時正輪候公屋上樓，亦希望能讓家中餘下的9歲狗狗多多可申請成為伴侶犬，一起上公屋。廖婆婆的二女阿娣說，多多和黑黑一同生活，兩狗感情要好，自從黑黑死後，多多都顯得很傷心，經常四處尋找黑黑。而阿娣亦希望可以一直和多多一起生活下去。

幸好，一群充滿愛心的動物義工，知悉此事後正想辦法協助廖婆婆解困。Carrie及Karen已尋找立法會議員鄺俊宇求助。對於廖婆婆的遭遇，立法會議員鄺俊宇慨嘆，廖婆婆短時間內承受接三連三的生離死別，感受到她極為傷痛，他將盡力協助廖婆婆。

文章獲《香港動物報》授權轉載。

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