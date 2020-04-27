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【南韓疫情】南韓累計263宗復陽案例　老婦出院無外出複檢再呈陽性

健康 12:36 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

南韓累計263宗復陽案例，9旬婦出院無外出複檢再呈陰性。

新冠肺炎疫情仍未受控，近日各地出現不少「復陽」病例，其中在南韓，截至26日凌晨零時，累計有263宗復陽案例。一名9旬老婦出院沒有外出，複檢時發現再呈陽性。不過當局表示，至今未有「復陽」者造成的二次感染病例。

據南韓媒體報道，當地一名92歲老婦於4月8日被判定康復出院，18天後進行定期檢查時被發現「復陽」，據悉她出院後一直留在女兒家中，沒有外出。當局正調查老婦「復陽」的原因，與她同住的女兒、女婿和孫子目前自我隔離。

南韓中央防疫對策本部正在調查康復者複檢呈陽性的原因，以及會否繼續傳播病毒，而追蹤復陽者出院後的接觸者需時2週。不過，至今暫未有復陽者造成的二次感染病例。

中央防疫對策本部部長鄭銀敬表示，目前已採集65個復陽個案樣本，已完成其中6個樣本的病毒培養檢測，結果均呈陰性。當局認為，篩查所有「復陽」病例的接觸者必要性不大。

截至4月27日，南韓累計確診病例達10738宗，243人死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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