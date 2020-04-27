【口罩供應】PFE、BFE及VFE達99%　Yahoo下午3時派發5000個口罩

▲ Yahoo今日（27日）派口罩。（圖片來源：Yahoo）

新冠肺炎疫情持續，市民仍為搶購口罩而疲於奔命。雅虎香港（Yahoo）宣布，將於今日下午（27日）3時透過手機應用程式向會員派發5,000個日本3層式不織布口罩，適用於女性、中童，名額共1000名。

據Yahoo今日（27日）在官方facbook宣布，Yahoo今日會向會員派發5,000個日本呼吸快適口罩，適用於女性、中童使用，名額共1,000人，每個會員帳戶只可換領1份，每份有5個獨立包裝日本呼吸快適口罩。

換領詳情：

口罩規格：

PFE、BFE及VFE均達99%

適用於女性、中童

尺寸約14.5cm x 9.5cm

獨立包裝

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責任編輯：王芷瑩