  • 26°C
香港時間 : 2020427日 (一) 12:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】PFE、BFE及VFE達99%　Yahoo下午3時派發5000個口罩

精明消費 11:06 2020/04/27

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

Yahoo今日（27日）派口罩。（圖片來源：Yahoo）

新冠肺炎疫情持續，市民仍為搶購口罩而疲於奔命。雅虎香港（Yahoo）宣布，將於今日下午（27日）3時透過手機應用程式向會員派發5,000個日本3層式不織布口罩，適用於女性、中童，名額共1000名。

據Yahoo今日（27日）在官方facbook宣布，Yahoo今日會向會員派發5,000個日本呼吸快適口罩，適用於女性、中童使用，名額共1,000人，每個會員帳戶只可換領1份，每份有5個獨立包裝日本呼吸快適口罩。

換領詳情：

  • 先下載手機應用程式YAHOO APP（http://bit.ly/3cpFeo5），並登入，領取迎新禮遇200 YPoints。
  • 前往「兌換中心」，在「防疫用品專區」中點選心儀防疫用品
  • 在心儀防疫用品兌換頁點選「立即兌換」
  • 點擊「確認」
  • 點選開始電話驗證，輸入手機號碼，然後再按下一步即完成換領程序。

口罩規格：

  • PFE、BFE及VFE均達99%
  • 適用於女性、中童
  • 尺寸約14.5cm x 9.5cm
  • 獨立包裝

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩

著數優惠 口罩 健康問題

最高瀏覽

【新冠肺炎】陪月拒戴口罩家中狂咳　新生兒及父母疑被傳染一家三口齊中招
18:15 2020/04/26
【新冠肺炎】陪月拒戴口罩家中狂咳　新生兒及父母疑被傳染一家三口齊中招
【口罩供應】多款口罩萬寧返大貨　曾獲消委會推薦Protector+理的+Nask開售
10:34 2020/04/26
【口罩供應】多款口罩萬寧返大貨　曾獲消委會推薦Protector+理的+Nask開售
【小豬出軌】窮家女簡愷樂變小富婆五年買兩層樓　羅志祥豪送一櫃名牌袋與舊愛周揚青撞款
15:36 2020/04/25
【小豬出軌】窮家女簡愷樂變小富婆五年買兩層樓　羅志祥豪送一櫃名牌袋與舊愛周揚青撞款