【DSE2020】通識科卷一必答題曝光　問新聞自由與社會責任兩難

▲ DSE中學文憑試通識教育科今日（27日）開考。（程志遠攝）

DSE中學文憑試通識教育科今日（27日）開考，卷一必答題連續第三年沒直接涉及政治事件，3條必答題分別問及上網對學生成長的問題、發達國家面對的挑戰，以及新聞自由與社會責任的關係。

第1條必答題：上網對學生成長的問題

▲ DSE通識科卷一第1條必答題問及上網對學生成長的問題。

試題引述了4項資料，包括一項學生使用互聯網及電子產品不良影響的調查、21歲以下青年人網上行為調查、四格漫畫，以及一篇取材自世衞講述遊戲障礙的資料。

題目先要求考生根據其中一項資料措述所示的兩個普遍趨勢，其後考生要根據另一項資料指出及解釋所示的行為可能引起的兩個個人成長問題。最後考生須根據提供的資料，回答如何支持「使用互聯網對公共衞生構成一些風險」的聲稱。

第2條必答題：發達國家面對的挑戰

▲ DSE通識科卷一第2條必答題問及有關發達國家面對的挑戰。

題目提供的資料涉及馬來西亞及菲律賓等欠發達國家推出多項計劃，以吸引發達國家的市民到該些國家退休移民。此外，資料中提到在美國雜誌評選的退休勝地年度名單中，有欠發達國家的七項涉及生活素質的評估指標也得到較高的高分數。

考生回答時先要比較發達和欠發達地區的人口趨勢，並透過兩項資料所顯示的人口趨勢對較發達國家可能造成的兩個挑戰。考生續需要承上題，從提出二項挑戰中選擇一個，並論證國際移民在多大程度上可作為所選挑戰的解決方法。

第3條必答題：新聞自由與社會責任

▲ DSE通識科卷一第3條必答題，考生需回答新聞自由與社會責任的兩難。

題目三提到新聞自由的作用為負責監察和提供不同角度，與社會責任互相緊扣。此外亦提到傳媒工作者在行使新聞自由時需有操守。試題需要考生根據其中一項資料，就2013至2018年公眾對香港新聞自由的意見，分別從兩項資料中各描述一個主要特質。考生需就資料提出兩個新聞自由與社會責任之間可能的兩難情況。

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記者：陳子謙、郭家穎