【仁心解碼】徐子珊入行15年息影　賣樓賺逾千萬赴歐專心攻讀博士

▲ 徐子珊為攻讀博士息影賣掉香港物業。

由方中信及徐子珊主演的TVB劇《仁心解碼》深夜重播，徐子珊在2011年首播的《仁心解碼》演女警，和演精神科醫生的方中信合作，以精神解度拆解7個單元奇案。《仁心解碼》劇情牽涉強姦、戀童癖、變性人等大膽題材，當時播出後十分受歡迎，在2013年添食推出《仁心解碼II》。

可是徐子珊在去年宣布息影，觀眾未能再看她的演出。在2004年香港小姐奪冠軍的徐子珊，簽約TVB後即獲力捧。

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▲ 徐子珊與方中信合作。（《仁心解碼》截圖）

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2006年，首部正式參與劇集《女人唔易做》即獲提名《2006年萬千星輝頒獎典禮》「我最喜愛的電視女角色」、「最佳女配角」和「飛躍進步女藝員」三個獎項。

2007年，徐子珊獲監製杜琪峯和導演遊乃海賞識，擔任電影《跟蹤》女主角，初戰影壇便和影帝梁家輝、任達華合作。徐子珊亦憑《跟蹤》奪27屆香港電影金像獎「最佳新演員獎」，星途大好。

▲ 徐子珊決定到外國生活。（微博圖片）

出售「星級豪宅」貝沙灣

可是自2018年演出劇集《守護神之保險調查》後，徐子珊已甚少公開露面。

在2019年12月24日，40歲的徐子珊接受媒體專訪時正式宣布退出娛樂圈，她表示自己一直希望重返校園，即使未來重回這一行，也只會在幕後工作，不會於幕前演出。

徐子珊解釋指，在幕前的生活為她帶來很大的壓力，一舉一動都受到注視。過去為形象而工作，每天花大量時間扮靚，有時甚至為一粒暗瘡而自責。

▲ 徐子珊被公認勤力。（IG圖片）

在與王祖藍公司完約，徐子珊決定賣掉香港的一切到外國生活，其位處港島南區的貝沙灣單位，以當時的巿價叫價2600萬。據悉她是在2010以1080萬元購入該單位，成功交易的話可賺約千萬元。

徐子珊現在退隱赴歐洲過活，專心攻讀心理學博士學位。觀眾想再欣賞徐子珊的演出，暫時只可看《仁心解碼》了。

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