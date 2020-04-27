【小豬出軌】羅志祥與「蝴蝶姐姐」簡愷樂先後公開道歉　周揚青發帖暗藏玄機

▲ 羅志祥與第三者簡愷樂公開道歉，周揚青發帖疑暗藏玄機。

內地網紅周揚青上周撰千字文分手信，宣布與小豬羅志祥結束9年情，同時大爆羅志祥出軌及私生活混亂。事後羅志祥及第三者簡愷樂（蝴蝶姐姐）先後公開點名向周揚青道歉。周揚青則在其微博小號帳戶中發文，疑似暗示希望將一切完結。

周揚青於上周四（4月23日）在微博發放千字文，除宣布已跟羅志祥分手，還大爆對方4宗罪，包括出軌、進行「多人運動」等，當中直指羅志祥與旗下唯一女藝人簡愷樂（蝴蝶姐姐）有染，後來周揚青還公開點名叫愷樂做身體檢查看有否染上性病。

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▲ 羅志祥過去送過不少名牌手袋予簡愷樂。（instagram圖片）

向周揚青道歉

當事人羅志祥先後兩次在社交網站發文，標記周揚青向她道歉，同時亦向被他欺騙過、不尊重過的所有女性道歉。

而沉默數日的簡愷樂亦在前日發文，誠心向周揚青及愛她的所有人說對不起。

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▲ 周揚青過去甚得羅志祥母親歡心，已視她為未來媳婦。（instagram圖片）

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周揚青抱怨被抹黑

發表完分手信後，周揚青雖然未在她高達900萬人追蹤的微博帳號再次發文，但連日來均有在其分身微博發文。

日前，她曾抱怨被網上傳聞抹黑，有傳她跟有背景人士和小鮮肉有染，又指周揚青曾經出軌被抓等，當時她反問網民：「我是不是可以直接請律師告他們誹謗？」

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▲ 網友猜測周揚青收拾好心情準備重新出發。（instagram圖片）

接近每日都會跟網友說早安的周揚青，在昨日早上、簡愷樂對她公開道歉後，在她的分身帳號再次發帖，當中更暗藏玄機。

過去在「早安」後會加上各種公仔表達心情的她，在當日的「早安」後緊隨著一個「END」的字樣。

▲ 周揚青以分身帳號發文，「END」符號意味深長。（微博截圖）

網民猜測經歷連日來的洗板式報道，而且另外兩位當事人已經公開向其道歉，周揚青有感可以正式結束與羅志祥的一切，才以「END」作為當日的心情符號，準備好為過去感情寫上句號，重新出發。

在「END」的帖文後，周揚青所發的文章分別講到她的網上服裝生意，以及被刻意抹黑的內容，留言中亦未有再講及與感情有關的事。

所以雖然一直傳周揚青手上有很多小豬「毀滅性」證據，不過周揚青似乎不想再糾纏，重新出發，事件相信就此告一段落。

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