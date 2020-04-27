【新冠肺炎】何栢良料內地五一假期後零星確診個案或增加　港府可有條件下豁免內地客限制

▲ 何栢良預料內地在五一黃金周後，零星感染個案或會增加。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情逐步放緩，過去一周錄得3次「零確診」，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，疫情尚未完結，雖然香港與內地都出現緩和情況，但廣東省仍發生零星確診個案，預料內地在五一黃金周後，零星感染個案或會增加。他又認為，當局可研究在有條件下，豁免內地旅客入境限制的安排。

何栢良今早（27日）在電台節目表示，內地不同省市都有做病毒排查，以廣東省為例，當局在4月份於廣州市對14萬人進行病毒檢測後，發現當中134人是無病徵患者，佔大約千分之一，顯示病毒在內地社區的傳播鏈未斷，仍有零星的傳播。

何栢良建議，可以為從內地入的人士，取鼻咽拭紙樣本進行病毒檢測，需時1至2小時便有結果，其結果亦較深喉唾液樣本穩陣，出現「假陰性」的機會較低。入境者亦要申報過去一個月曾否到高危地區、是否屬於高危群組等，他們要在口岸等待病毒檢測呈陰性才可離開，當局亦可考慮豁免他們接受強制檢疫14天。

至於保安局研究安排專機，接載滯留印度和巴基斯坦的香港居民返港，何栢良認為，港府應安排這類抵港人士入住檢疫中心14天，確認他們的病毒檢測結果呈陰性，再讓他們返回社區，才較安全。

對於內地、香港、台灣和南韓都有出現「復陽」個案，何栢良認為，如有「復陽」個案，可抽取患者的呼吸道和糞便樣本檢測，同時安排同住家人、接觸較密切的同事和朋友做檢測，以了解有否出現隱形的傳播。

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記者：陳子謙