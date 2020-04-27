【基層悲歌】錯過領取免費飯飢餓難忍　露宿者無奈下垃圾桶執拾廚餘充飢

▲ 露宿者拎取不少免費飯，無辦法下去偷麵包充飢。（禧福協會 愛鄰舍事工的facebook）

新冠肺炎疫情下，草根階層的衣食住行都是大難題。本港有非牟利機構探望露宿者時，有露宿者因錯過領取免費飯，飢腸轆轆下惟有打開垃圾桶執拾廚餘進食，逐條逐條菜取出來，令人心酸。

非牟利機構禧福協會愛鄰舍事工每個星期都舉辦義工活動，探訪不同地區的拾荒者、露宿者等。該機構日前在facebook更新兩個露宿者的辛酸故事，令人心酸。

有義工在探訪期間遇見一位街坊在垃圾桶執拾廚餘食，了解後發現對方原來是一名露宿者，當日因錯過領取免費飯，又肚餓，便打開垃圾桶，逐條逐條菜取出來。義工於心不忍，立即回去中心拿熱飯給他，並送上好心人士捐贈的餐券，

這個時候一張餐券對一些食無定期的貧窮人而言，就是沙漠甘霖。

另一名露宿者日前同樣因錯過領取免費飯，便去偷麵包，原來當時他真的很肚餓，便偷了。

於是我叮囑他不要再偷，餓便上中心找我們，並且送上一些餐券，以解燃眉。

基層失業從荃灣到油麻地取飯

基層人士受疫情影響手停口停，一名獨居伯伯早前從荃灣走到油麻地，只為到社企「銀杏館」拎免費飯，引起不少網民和TOPick讀者關注，紛紛表示希望為伯伯出一分力。

今年60歲的獨居長者陳伯，原本任職麻雀館清潔，沒想過麻雀館倒閉，拖欠薪金，結果他手停口停，無奈只能由荃灣住所走到油麻地銀杏館排免費飯盒。

陳伯的故事引起不少熱心人士關注，更有好心讀者透過TOPick向陳伯捐贈物品，陳伯表示多謝各位關心。

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責任編輯：王明芳