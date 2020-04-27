【親子好去處】大埔新公園設罕見親子韆鞦　網民大讚︰街坊媽媽的福音

▲ 大埔的「汀太路兒童遊樂場」新設親子韆鞦，延至疫情後開放。

家長最愛帶小朋友到公園「放電」，可是本港不少公園設施很類近，而且韆鞦愈來愈少，小朋友玩到悶。大埔近日有好消息，全新公園「汀太路兒童遊樂場」預計在疫情後開放，而遊樂場內設有罕見的「親子韆鞦」，獲大埔街坊爸媽大讚！

大埔區議會副主席劉勇威於4月23日，在網絡率先披露區內新公園的設施，當中最觸目是罕見的「親子韆鞦」。在Facebook專頁「Tai Po大埔」發帖，表示運用地區工程撥款申請的遊樂場終於興建好。

今次將原有用地大改造：新增本港罕見的「親子韆鞦」、有挑戰性的兒童設施、及受歡迎的長者「太空漫步機」、上肢伸展器等等。

▲ 可以雙人玩或單人玩的親子鞦韆。（圖片︰劉勇威 Lau Yung Wai ）

罕見創新雙人韆鞦

親子韆鞦可說是非常罕見，不少網民未曾看過。韆鞦像結合了搖搖板的概念，設有兩個面對面座位，一面是幼兒可坐的圍兜椅，另一面是中童及成人可坐。區議員劉勇威親身示範，親子韆鞦亦可以單獨玩，他表示希望成為區內兒童遊樂熱點。

▲ 攀爬徑富有挑戰性，大埔區議員劉勇威示範玩法。（圖片︰劉勇威 Lau Yung Wai ）

疫情完結後才開放

新公園是「汀太路兒童遊樂場 」，位於大埔舊墟天后宮後面，劉勇威表示亦有新設照明系統、滅蚊機、長凳等相應配套，可是由於現時疫情關係，原定於四月的開放日要押後，預計要待疫情完結後才開放。

有關帖文吸引不少大埔區街坊讚好，有爸媽表示大埔韆鞦不多，非常期待此公園在疫情後開放，並留言說︰「呢個好玩呀！多謝議員為小朋友謀福祉」、「街坊媽媽嘅福音」等。

▲ 汀太路兒童遊樂場亦有健身設施，適合成人及長者使用。（圖片︰劉勇威 Lau Yung Wai ）

然而，有街坊希望大家珍惜公園設施，擔心有家長投訴「危險」，表示︰「細路果邊個離心力應該幾勁下，等睇怪獸家長投訴韆鞦危險」。

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責任編輯︰王明芳