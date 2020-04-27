父母拒出庭指證　停職交通警涉襲父母獲撤控

▲ 一名停職交通警涉因金錢問題向年邁父母施襲，惟父母不願意出庭指控，裁判官終撤銷其兩項控罪。（資料圖片）

停職交通警於去年12月，疑因金錢問題與年邁父母爭執，並以手腳向兩老施襲，被控2項普通襲擊，案件今（27日）於東區裁判法院再訊，控方指被告父母不願意出庭指控，裁判官終撤銷其兩項控罪，而涉案交通警則因牽涉另案而還押。

疑金錢問題襲擊父母 停職交通警准保釋候訊

涉案被告馬道宸（47歲；報稱停職警察）被控2項普通襲擊罪，控罪指他於2019年12月2日，在香港仔漁光道68號石排灣邨一單位襲擊其父母。控方今指，被告父母不願意出庭指證，申請撤銷控罪獲批。

翻查資料，被告於2019年4月在羅湖過關時被發現藏有冰毒、俗稱「偉哥」的含昔多芬藥丸和未完稅香煙，事後承認藏毒、藏有應課稅品未有申報等罪，獲准保釋候判，以待為被告索取感化報告，期間被告涉干犯本案。被告其後因藏毒案被判感化令及入戒毒所，及後因違反感化令而一度被通緝，現正還押於戒毒所。

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記者：林欣樂