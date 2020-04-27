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【老鼠出沒】大埔茶餐廳麵包櫃驚見老鼠偷食　網民：真實版《五星級大鼠》試食

健康 12:11 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

大埔茶餐廳麵包櫃驚見老鼠偷食。

外出吃飯，最怕遇到老鼠！近日社交網站流傳一張老鼠吃麵包的照片，一隻幼鼠被拍到在麵包櫃內吃吞拿魚包，網民指該名為翠華餐廳大埔分店。

幼鼠藏身櫃內偷食麵包

昨晚在Facebook多個群組內均有網民轉發一張照片，可見在麵包櫃中，有老鼠正在偷吃吞拿魚包。老鼠體態甚為瘦弱，相信是幼鼠。麵包前方可見到有一個寫著「翠華」的牌子，網民表示為翠華餐廳大埔分店。

老鼠體態甚瘦弱。（圖片來源：傑出關公災難Facebook）

有網民指出老鼠這麼細隻，想必肯定還有其他家庭成員，明言以後都不敢在該餐廳買麵包。亦有人覺得牠營養不良，非常可憐。有網民認為這隻老鼠樣貌可愛，更作出對聯「老鼠唔食豆沙包，要食就食吞拿魚包」。

另外亦有網民笑言牠其實是真實版的《五星級大鼠》，只是進去試味，檢定品質，更留言「個包我整㗎，試下味唔得呀？」、「廚師加持，食咗冇事」。

專家建議食肆預防勝於治療

食環署本月22日公布，2019年全年的整體鼠患參考指數為4.2%，當中除了灣仔區錄得11.7%的鼠患參考指數外，2019年全年其他各區公眾地方的鼠患參考指數均低於10%，認為鼠患情況並不普遍。

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受TOPick訪問，指食肆有老鼠出沒是常見事件，因一般商場設有假天花四通八達，

我敢講香港九成九商場都有老鼠，有得一隻肯定有一竇在附近。

一旦真的有老鼠出沒，陳澤森建議食肆用以下方法處理：

1. 老鼠藥

陳澤森指可以在老鼠經常出沒的地方放置老鼠藥，但考慮到食肆有其他比老鼠藥更吸引的食品，就正如「燒雞和餅乾哪個較吸引」一樣，因此未必成功誘使老鼠食藥。況且，老鼠藥為薄血藥的一種，牠們服用後會內出血、七孔流血而死，死狀甚為恐怖，而如果老鼠屍體未能及時發現，有機會發出惡臭，嚴重影響食肆環境衛生。

2. 捕鼠器

設置捕鼠器同樣是一種常見的滅鼠途徑，惟陳澤森認為站在食客的角度上看，不建議食肆使用，因擺放捕鼠器、捕鼠籠即代表該地方時有老鼠出沒，有礙觀感，非常趕客。他補充，市民用捕鼠器捕獲老鼠後，建議將捕鼠器放在水裏令老鼠窒息致死。

3. 預防勝於治療

他笑指，用老鼠藥和捕鼠器只是治標不治本的方法，最根本的問題是很多時食肆廚房的後巷用作洗碗，經常中門大開，加上未設有渠閘和沒有蓋好垃圾桶，有時食物存放不當，容易吸引老鼠前來「搵食」，更形容：

你屋企有好多金銀珠寶，日日打開大門，小偷不進來偷東西就奇。

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責任編輯：王俊賢

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