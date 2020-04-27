【台灣卡拉OK大火】愛妻目睹丈夫被抬出火場哭斷腸　新手好爸爸葬身火海遺下1歲子

▲ 台北錢櫃卡拉OK店昨日發生大火，其中一名員工不幸離世，遺下妻子及一歲兒子。

幸福家庭被一場大火摧毀！台北錢櫃卡拉OK昨日發生大火導致5死，多人受傷，其中一名死者是店內的44歲員工林子晨，主要負責吧台工作。上星期，他還在社交媒體上載兒子剛滿1歲的照片，並標註「覺得幸福」。然而，一場無情的大火將這位愛妻新手爸爸吞噬，妻子趕到現場目睹丈夫被抬出火場，緊握雙手哭斷腸。

綜合台灣媒體報道，43歲的林子晨在卡拉OK店工作16年，是家中的經濟支柱，一直為養活妻兒努力工作，沒想到因一場大火喪命。妻子在事發當天一早接到朋友來電，得知丈夫工作的卡拉OK店發生大火，曾致電給丈夫惟無法接通，於是立刻趕到現場等候消息，她到場焦急地詢問在場的警察，「火滅了嗎？」在5分鐘後，她就目睹丈夫從火場被推出來，

我跟著老公上救護車，但聽見救護人員說我老公已經沒有呼吸，需要趕緊搶救，但是人被送到醫院沒多久，他就走了。

兒子剛滿一歲 丈夫因大火離世

她哽咽地說，「我小孩才剛出生滿1歲，未來該怎麼辦？」她更批評卡拉OK店若正在進行維修，應停業不可以營業，「這樣我老公就還會陪在我身邊。」

寵愛妻兒 期待兒子成長

林子晨在Facebook最後的帖文寫到，「天氣好，心情就好，baby的成長，不能錯過」，字裡行間充滿對兒子成長的期待與愛護。另一篇較早前的帖文更流露出，他對妻兒滿滿的寵愛。

老婆懷裡抱baby，老公懷裡抱老婆，我們大手拉小手，一起出門去。

他幾乎每個星期都會抽空與家人四處遊玩，上個月才帶著妻子和兒子前到台中、日月潭及嘉義等地度過三天兩夜，慶祝兒子滿周歲生日，十分珍惜妻兒之間的相處時光，「簡單的旅行，平凡的生活」，一點一滴紀錄著兒子的成長過程。

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責任編輯：王明芳