【新冠肺炎】梁子超：歐美老人院爆發令疫情惡化　守住院舍是本港控制疫情的關鍵

▲ 梁子超指老人院更是疫情控制的關鍵。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情昨日（26日）再錄得零確診，為上周內第3次單日出現零確診，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今（27日）於電台節目《千禧年代》中表示回流少引起的本地爆發基本受到控制，但仍需繼續以社區篩檢監察疫情，其中老人院更是疫情控制的關鍵。

梁子超提到老人院屬高危地方，有見歐美國家都有老人院舍爆發疫情，其令疫情急速惡化，導致醫院負擔大，受感染人又會回流社區。故他指出守住院舍是疫情控制成敗的關鍵，他認為老人院舍要採取較嚴謹的防疫措施，暫時不能放寬院舍探訪限制，所有人出入都需要戴上口罩，做好源頭控制，防止隱形病人將病毒帶入院舍，同時也要留意員工和訪客情況。

社區及院舍照顧員工會組織幹事曾紀南今（27日）同一節目表示大部分老人院早在疫情爆發前已謝絕探訪，故暫時沒有出現爆發情況。他續指院舍應小心處理放寬探訪的安排，但卻依然難以杜絕無病徵患者的傳播。

【新冠肺炎】許樹昌稱疫情有改善屬好現象 憂有患者社區播毒令疫情存變數

另一方面，梁子超指逐步放寬關口對經濟發展也有幫助，要看内地在五一長假期後疫情有否變，他同時指出內地現在仍有不少零星個案，但不少地方亦有無病徵病人，這些在內地不會列做確診個案。有提到部份省份的情況比較嚴重包括湖北省、黑龍江及廣東省。湖北省就是因為疫情曾經在哪裏爆發，其隱形傳播鏈仍然在社區持續。而黑龍江及廣東省就是與外來輸入有關，同時亦有隱形個案，假若放寬關口亦需要留意過去兩星期的疫情在該些地方有沒有改善。他續指如不能掌握旅客在內地的行程，是不能放寬措施的，因為只要透過高鐵就去那裏也可以。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：郭家穎