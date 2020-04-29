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【停課不停學】小六中文名校精選試題答案　閱讀理解論讀書的重要性

親子 00:00 2020/04/29

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熱門 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

小六中文名校精選試題答案。

新冠肺炎疫情下，中小學全面停課，家長都擔心子女在家會百無聊賴，其實網上資源豐富，家長可陪伴小朋友，為他們安排好日程在家自學，貫徹實現停課不停學。TOPick邀請星級名師設計練習題及遊戲工作紙，迎合K1至K3、小一至小六學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。

以下為小六中文練習參考答案：

一. 閱讀理解

1. 樂此不疲

2. 忽視

3. 「書到用時方恨少」的意思是知識到真正要用時，才知道書讀得太少。

4. 作者指出數理解題或閱讀理解這些訓練令我們能看出哪些資訊是有用的，分析每個資訊的關聯性及摒除一些無關的資料，以致我們能更有系統地分析及思考問題。

5. 作者視讀書及學習為畢生伴侶是因為它能令我們每天進步，成為一個對自己、對家人、對社會負責任的人。

6. 我覺得讀書重要，因為讀書可以增強分析思考能力及增加知識，令我在面對困難時，可以更有效地解決生活面對的難題。

二. 標點符號

三. 排句成段

1. (4) > (5) > (2) > (1) > (6) > (3)

2. (5) > (1) > (6) > (2) > (4) > (3) 

答案由「一學趣教育中心」提供。

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

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