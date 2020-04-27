【錯誤示範】南非總統示範戴口罩變眼罩被嘲笑　他就是這樣幽默的回應【有片】

▲ 南非總統示範戴口罩鬧笑話，「口罩變眼罩」惹網民嘲笑模仿。

新冠肺炎疫情持續，不少國家開始鼓勵市民戴口罩防疫。近日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在電視演講中示範帶口罩，卻手忙腳亂鬧出笑話，一度把口罩戴到眼上，變成眼罩。片段在網上瘋傳，社交媒體上更掀起模仿熱潮。

拉馬福薩於上周五（24日）發表電視講話，呼籲民眾在疫情期間盡量留在家中，出入公共場所時要記得戴上口罩，「我們的服裝、紡織工業，包括小型企業，正在加緊準備大規模生產這些口罩，讓我們繼續保持安全」。

其後拉馬福薩親自示範如何戴口罩，惟過程中頻頻出錯。從片段可見，他先拿起一個布口罩，將掛繩勾到耳朵，一度把口罩戴到眼部，他立即拉下口罩，但口罩掛繩因而鬆脫，最終花了約10秒才把口罩戴好，十分狼狽。

片段在網上瘋傳，許多網友在社交平台Twitter發起「MaskOnChallenge」和「CyrilMaskChallenge」的活動，模仿拉馬福薩戴口罩的動作，並把口罩戴到眼睛上。

拉馬福薩得悉事件後，幽默回應「對於那些嘲笑我的人，我會開設一個電視頻道，示範如何戴口罩，歡迎大家來觀看如何戴口罩。」

截至4月27日，南非累計確診病例達4546宗，87人死亡。當局上月實施封城措施，拉馬福薩在上周五的講話中表示，預計下月會逐步放寬封城措施。

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責任編輯：羅嘉欣

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