【新冠肺炎】畢彼特talk show扮抗疫主將寸爆特朗普　Brad Pitt向醫護人員致敬

▲ 畢彼特在綜藝節目《Saturday Night Live》中，扮演美國抗疫主將福西醫生，寸爆特朗普。（影片截圖）

因為新冠肺炎疫情關係，美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）主管福西（Anthony Fauci）近期頻頻曝光，他曾向傳媒表示，若綜藝節目《Saturday Night Live》找演員扮他，他希望那人是畢彼特（Brad Pitt），結果他日前願望成真。

畢彼特於4月26日的《Saturday Night Live》中化身白頭的福西，寸爆美國總統特朗普（Donald Trump）在抗疫方面的表現差勁，只顧玩語言「偽」術誤導公眾。

▲ 畢彼特扮福西逐點駁斥特朗普有關疫情的種種不實說法。（影片截圖）

畢彼特日前應美著名長壽節目《Saturday Night Live》邀請，戴上假髮扮福西發言搞笑。畢佬首先回應特朗普玩語言「偽」術誤導民眾指他們「相對地快」就研製好疫苗。

「相對是一個很有趣的詞語。相對於地球的整個歷史？當然，疫苗將很快成會出現。但是，如果你要告訴朋友：『我相對地快就會過來』，然後你一年半之後才出現，那麼，你的朋友可能會『相對地』生氣。」

▲ 畢彼特在綜藝節目《Saturday Night Live》中發揮他的幽默本色。（影片截圖）

畢佬又批評特朗普所講新冠肺炎會有一天好似奇跡般消失：「有奇跡當然好，但奇跡不應該是Plan A，就算薩利機長首先都想在機場降落。」

▲ 畢彼特在環節尾聲除下假髮、眼鏡，向福西醫生及一眾醫護人員致謝。（影片截圖）

然後他再鬧爆特朗普指所有美國人都有機會得到檢測病毒機會的說法，「他的意思即是說無人得到檢測。」對於特朗普上周提及過的注射消毒劑療法的荒謬，他就報以冷笑。

▲ 美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）主管福西（Anthony Fauci）近期常伴隨美總統特朗普出現，向傳媒交代抗疫工作。（法新社圖片）

搞笑過後，56歲的畢佬脫去假髮及眼鏡，以他個人身份誠懇地感謝福西醫生的專業，以及其他醫護人員，以示對這群抗疫英雄的敬意。

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