【金氏皇朝】北韓第一家庭繼承人揭秘　金正恩妹妹金與正成繼位大熱

▲ 金正恩被傳出命危消息，令外界紛紛揣測其繼任人是誰。

北韓領導人金正恩傳出病危消息，有日本傳媒更直指金正恩已成植物人，引來外國揣測誰是北韓繼承人。有報道指金正恩任內積極栽培妹妹金與正，近年經常陪伴金正恩出席外交活動，是繼位大熱。外界亦相信金正恩與夫人李雪主育有3名孩子，長子年僅10歲，故金正恩先讓妹妹進黨中央。

據美國《新聞週刊》及外媒綜合報道，31歲的金與正是金正恩的細妹，2007年首次獲爸爸金日成委任公開職務，成為朝鮮勞動黨的初級幹部。之後金正恩繼位後一直被提拔，至去年12月，全會任命金與正為黨中央委員會第一副部長，成為北韓最具權力的女性。

▲ 金與正陪同金正恩與南韓總統文在寅（前右）會面。（法新社）

金與正陪同見美韓總統

在北韓近年的國際公開場合中，不時見到金與正的身影。2018年代表北韓參加了平昌冬季奧運會開幕儀式；她又曾陪同金正恩，與南韓總統文在寅歷史性會面；更一同前往越南河內進行「特金會」，見證金正恩與美國總統特朗普（Donald Trump）的首腦會議。

▲ 2018年於新加坡舉行的「特金會」，金與正（後左）2018年於新加坡舉行的「特金會」，金與正（後左）都有出席。（法新社）

據悉，哥哥金正哲、金正恩及金與正是同父同母親兄妹，是北韓前領導人金正日的第四任「妻子」高容姬（Ko Yong Hui）所出，但未知高容姬有否正式下嫁，傳聞已於2004年癌逝。

屬同父同母兄妹

而外界所知金正日生前共有6個妻子及紅顏知己，誕下了多名兒女，包括由第二任妻子成蕙琳所生、2017年在馬來西亞被刺殺身亡的金正男。外界相信，金正男暗殺案的幕後策劃，就是金正恩。同時間，金與正的政途也扶搖直上。

▲ 金與正被影到與南韓總統文在寅會面前，坐在會議室一臉不悅。（法新社）

金正恩疑育有3孩 長子10歲

至於36歲的金正恩已榮升爸爸，據悉已誕下兒子做繼承人，未料到金正恩未待孩子長大，人生或已走到盡頭。

外界對於金正恩一家的所知不多，尤其是3名孩子。金正恩於2009年迎娶第一夫人李雪主，翌年誕下長子，目前10歲。一旦長子繼位，也需要親戚或政界人士輔佐。

▲ 第一夫人李雪主近年不時陪伴金正恩出席公開場合。（法新社）

NBA球星洛文指第二胎是女兒

美國NBA著名籃球員洛文（Dennis Rodman）曾於2013年應邀訪問北韓，與金正恩會面，其後洛文向英國《衛報》盛讚金正恩是一個好爸爸，有一個美好的家庭。他更透露金正恩的第二胎是女孩，名為金主愛（音譯Kim Ju-ae），據悉二女於2013年出世。洛文當時形容與金氏一家的見面情況，

金元帥一家與我在海邊度過了輕鬆時光，我們分享許多餐飲美食，還計劃美朝之間進行歷史性籃球友誼賽，以幫助他們發展籃球隊。

至於第三名孩子，目前仍未清楚其性別，只推敲到約於2017年出生。據南韓國家情報局於2017年8月的匯報透露，李雪主約於2月誕下第三胎，但性別、姓名等不詳。外國傳媒亦留意到，李雪主當時最少有9個月沒有公開露面，相信是為了安胎。

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責任編輯︰林綺玲