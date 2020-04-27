【仁心解碼】第1至3集劇情預告　唐詩詠演創傷症少女歷童年陰影

▲ 《仁心解碼》

方中信、徐子珊等主演的TVB劇《仁心解碼》今晚深夜重播，徐子珊在《仁心解碼》演女警，和演精神科醫生的方中信合作，以精神解度拆解7個單元奇案。

第1集（27/4）

美娟與母親閒逛商場時，突轉身大叫衝向欄杆，意圖躍下，幸得娟母及保安拉住，並送往醫院接受檢查。

精神科高級醫生高立仁，安排見習醫生余鈞緯及鄭心柔，向註冊護士李應春及李敬業學習與病人溝通的方法，立仁介紹另一位見習醫生方俊榮，四人一起往了解美娟的情況。

立仁與俊榮了解美娟自殺的緣由，美娟一個月前曾目擊跳樓案，此後常常作惡夢，心柔等人懷疑她因此不快的畫面帶來的後遺症。

立仁到美娟目睹跳樓的現場調查，發現十五年前還有另外一宗跳樓案。俊榮向立仁匯報調查結果，證實美娟曾於十五年前撞傷頭部入院，立仁感到有可疑……

第2集 （28/4）

鼓吹末日來臨的新興宗教蓋亞教，教主方世均被信徒稱為「天兄」。研究自然宗教的朱學禮教授曾犯縱火罪，在精神病院服刑後被送到博安醫院內療養。

立仁和志森遇見蓋亞教信徒遊行，驚見中學時的校花沈淑宜亦有參加；二人到夜總會找淑宜的丈夫陳立信時，立仁卻被公關小姐林頌恩纏上。

頌恩的好姊妹芮之介紹小混混盧波給頌恩，讓她分售毒品。學禮趁醫院帶病人外出之際，趁機逃走不知所終。

立仁被永鏗挖角，擔任博安醫院的顧問醫生。芮之勸頌恩收手不再販毒，兩人在休息室爭吵後不久後，芮之竟被發現陳屍女廁。

▲ 唐詩詠演出首個單元。

第3集（29/4）

蘇芮之被殺一案，由重案組鍾國彬接手調查；警方在芮之手機內見到有立仁來電顯示，便請他到警局協助調查。

立仁與國彬交換情報，由於頌恩在芮之死前曾與她爭吵，頌恩趕去見盧波，卻被懷疑出賣組織；

醫院一位患老人癡呆的病患梁伯病情反覆，主診醫生應奇在報告指一切正常，見習醫生陸日勤卻請立仁重診。

志森女兒連曉彤突然與男友吵架，志森欲開解女兒但被拒，找嘉麗幫助；因女兒之事，令志森請瑤珠加盟。

頌恩找立仁見面，透露自己所知疑點，立仁見頌恩分析案情頭頭是道，不禁推測出她的真正身分。