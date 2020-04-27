【DSE2020】通識科卷二選答題曝光　談粵劇保育、中國民企和智慧城市

▲ DSE中學文憑試通識教育科今日（27日）開考。（程志遠攝）

DSE中學文憑試通識教育科今日（27日）開考，試卷分為卷一3條必答題及卷二選答題。在卷二選答題中，分別問及粵劇保育、中國民營企業，以及智慧城市的議題。

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通識教育科卷二3條題目，3選1作答：

1. 粵劇保育

資料中提及粵劇對於年長一輩來說好比流行曲，當中涉及不少生活故事，同時亦保留了大量傳統思想以及表演的整體藝術和文化。題目要求考生解釋在香港保育粵劇的難處及解釋多大程度上同意先物質文化遺產能對香港的當代生活作出重大貢獻。

2. 中國民營企業

資料中提到民營經濟佔中國本地生產總值的60%和職位80%，國家主席習近平表示之前民營經濟發展，然而國營單位通常會較獲得政府優待。但民營企業卻因為中國的加強管制措施，而可能面對較高的稅項和僱員福利成本。題目要求考生解釋中國民營企業發展可能遇上的障礙，並需要論證在全球經濟中，國有企業應否在中國經濟發展中擔當比民營企業更主導的角色。

3. 智慧城市

資料摘錄自一篇自2017年美國智慧城市挑戰賽優勝方案的文章，以及一篇講述印度環保人士對智慧城市存在質疑的報章新聞。題目要求考生解釋智慧城市的發展對能源使用可能造成的影響，並就「智慧城市的發展有多大程度上可建立一個更加可持續發展的社會」論證看法。

通識科是第一個開考的核心科目，今年通識科有超過4.7萬名考生報考，其餘3個核心科目英文、數學及中文科，分別於明日及周三（4月28及29日）、周六（5月2日），以及下周一和二（5月4及5日）開考。

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記者：陳子謙、郭家穎