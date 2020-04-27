【缺氧暈倒】女子戴N95口罩開車疑因缺氧昏迷釀車禍　網民與警方隔空爭論

新冠肺炎全球大流行，美國更是全球疫情重災區，確診人數接近99萬人，死亡人數5.5萬。根據外電報道，美國一名女子戴着N95口罩開車，數小時後疑因缺氧昏迷，其駕駛的座駕撞向電線桿釀成車禍。

美國新澤西州（New Jersey）一名女子上周四戴著N95口罩開車，數小時後疑因撞上林肯公園（Lincoln Park）附近的一根電線桿，受傷送院，慶幸未有生命危險。

當地警方於官方fb上載車禍現場照片，顯示肇事車輛的車頭及引擎蓋嚴重損毀，電線桿被撞至傾斜。警方指，女事主驗身報告顯示沒有受到藥物或酒精影響，估計她可能因為長時間戴著N95口罩開車，吸入過多二氧化碳導致缺氧昏迷。

然而，有關推測受到網民質疑，認為戴N95口罩不會導致窒息風險，警方的帖文可能會引起誤會，令當地人不敢再戴N95口罩，更指醫護人員每日工作長達12小時，醫護亦長時間戴著口罩，怎麽不見醫護暈倒送院。

警方其後於fb發文回應，執法單位不是醫生，強調警方並非指戴N95口罩不安全，只是想提醒車內若沒有其他乘客，不必戴上N95口罩，建議民眾在公共場所才使用。

醫生：長期戴N95口罩可致頭痛

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，N95口罩可有助阻隔懸浮粒子及病菌病毒，適合用於特殊場合，如醫院中要接觸患高傳染性病者的醫護人員，化工廠員工等則適合配戴。

但他也稱，由於N95口罩完全貼合面部，使用者會吸回自己呼出的二氧化碳，約使用1小時後，便可能因腦血管擴張而頭痛，如天氣較熱時，戴N95口罩絕非可持之以恆的方法。即使是2003年沙士期間，醫護人員在冷氣房戴N95數小時都要透氣。

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