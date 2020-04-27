  • 27°C
香港時間 : 2020427日 (一) 17:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【缺氧暈倒】女子戴N95口罩開車疑因缺氧昏迷釀車禍　網民與警方隔空爭論

健康 16:47 2020/04/27

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

新冠肺炎全球大流行，美國更是全球疫情重災區，確診人數接近99萬人，死亡人數5.5萬。根據外電報道，美國一名女子戴着N95口罩開車，數小時後疑因缺氧昏迷，其駕駛的座駕撞向電線桿釀成車禍。

美國新澤西州（New Jersey）一名女子上周四戴著N95口罩開車，數小時後疑因撞上林肯公園（Lincoln Park）附近的一根電線桿，受傷送院，慶幸未有生命危險。

當地警方於官方fb上載車禍現場照片，顯示肇事車輛的車頭及引擎蓋嚴重損毀，電線桿被撞至傾斜。警方指，女事主驗身報告顯示沒有受到藥物或酒精影響，估計她可能因為長時間戴著N95口罩開車，吸入過多二氧化碳導致缺氧昏迷。

然而，有關推測受到網民質疑，認為戴N95口罩不會導致窒息風險，警方的帖文可能會引起誤會，令當地人不敢再戴N95口罩，更指醫護人員每日工作長達12小時，醫護亦長時間戴著口罩，怎麽不見醫護暈倒送院。

警方其後於fb發文回應，執法單位不是醫生，強調警方並非指戴N95口罩不安全，只是想提醒車內若沒有其他乘客，不必戴上N95口罩，建議民眾在公共場所才使用。

醫生：長期戴N95口罩可致頭痛

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，N95口罩可有助阻隔懸浮粒子及病菌病毒，適合用於特殊場合，如醫院中要接觸患高傳染性病者的醫護人員，化工廠員工等則適合配戴。

但他也稱，由於N95口罩完全貼合面部，使用者會吸回自己呼出的二氧化碳，約使用1小時後，便可能因腦血管擴張而頭痛，如天氣較熱時，戴N95口罩絕非可持之以恆的方法。即使是2003年沙士期間，醫護人員在冷氣房戴N95數小時都要透氣。

【金正恩消息】CNN揭金正恩命危　日媒再爆：金正恩手術失敗已成植物人

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF 

健康問題 美國 口罩

最高瀏覽

【新冠肺炎】陪月拒戴口罩家中狂咳　新生兒及父母疑被傳染一家三口齊中招
18:15 2020/04/26
【新冠肺炎】陪月拒戴口罩家中狂咳　新生兒及父母疑被傳染一家三口齊中招
【十八年後的終極告白】疑難忍前夫花心爛賭而離婚　江欣燕只想快樂享自由身
12:25 2020/04/22
【十八年後的終極告白】疑難忍前夫花心爛賭而離婚　江欣燕只想快樂享自由身
【疫市搵工】旅遊博客失業寄逾80份CV　80後大學生應徵譚仔時薪50元不覺屈就
18:13 2020/04/24
【疫市搵工】旅遊博客失業寄逾80份CV　80後大學生應徵譚仔時薪50元不覺屈就