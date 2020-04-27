【台灣卡拉OK大火】926號包廂死傷最嚴重　被困者瀕死對話曝光：快沒氧氣了

▲ 台灣卡拉OK大火，被困925號包廂的人士瀕死對話曝光。

台北市林森北路的錢櫃卡啦OK昨日（26日）發生大火，造成54人送醫、其中5人死亡、1人命危，其中926號包廂傷亡最為嚴重。有網民上載事發當時與在包廂內的朋友的瀕死對話，證實如沒有別人通報，包廂內的人根本不知道外面起火，消防員亦指出案發時整棟大廈的灑水及警報系統都關上。

瀕死對話曝光：我們要沒氧氣了

有網民在《爆怨公社》上載與包廂內的朋友的對話，由對話中可以看到，該網友首先通知朋友錢櫃失火，朋友表示完全沒有人通知，在服務生確認狀況之後，他們已經不能離開，被困926號包廂，並請朋友幫他們通報：

請他跟消防員說，我們在926。煙已經快滿了，我們要沒氧氣了。

▲ 被困者透過通訊軟件向朋友求救。 （圖片來源：爆怨公社Facebook）

在約7分鐘之後，他再次透過通訊軟件求救，多次表示快沒氧氣了，請消防員盡快去幫助他們，幸好最後平安無事。發帖者直指錢櫃疏失嚴重，完全沒有警鈴及通知，也沒有服務生幫忙疏導，「如果沒有朋友通知，在裡面唱歌的完全不知道發生火災了」。

逃出者：沒警報、沒灑水、沒紓困...

消防員重返現場調查事故時，發現7大救命設備全部都已關上。例如室內消防栓設備消防泵浦，控制盤操作開關為「停」，亦關閉了自動撒水設備主閘閥以及火災發生時，排煙閘門均未開啟等等。

有幸運脫困的民眾在台灣討論區PTT上還原當時情況，指發現失火時，曾嘗試從逃生出口離開，可是濃煙將逃生梯全部掩蓋，他們只好撤回包廂，以毛巾和衛生紙塞住門縫，幸好10幾分鐘後被救出。他表示：

後來就是看到不斷有人被救下來後，有失去意識的，也有沒生命跡象直接做CPR的，第一次看到火災現場這麼沒有"安靜"，沒警報、沒灑水、沒紓困...

最後他怒斥店家「根本罔顧人命到了極點」，並質問對方會怎麼對亡者和在場的消費者賠償。

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責任編輯：王俊賢