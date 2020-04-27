【清洗衣物】新冠病毒可在衣服存活24小時　美國專家解構洗衫7大Q&A

▲ 新冠病毒可在衣服存活24小時，美國專家解構洗衫7大Q&A。

新冠肺炎疫情持續，要做好防疫工作，洗衣服也十分重要。到底新冠病毒可在衣物上存活多久？如何清潔衣物才能消滅病毒？多名美國醫生及流行病學家接受《Huffpost》訪問時，便針對洗衣服的問題，提供參考做法。

1. 病毒可在衣物上存活多久？

據美國疾控中心，新冠病毒在不同物件的表面上的存活時間都不同。公共衞生專家Carol Winner表示，衣物可攜帶飛沫，並隨著時間乾掉而減低病毒活性。但炎熱、潮濕的天氣則有機會影響病毒在物件表面的存活時間。

我們知道某些環境下，飛沫會乾掉，天然纖維會乾得更快。不過別忘記Tom Hanks在攝氏26度的澳洲也感染了。

據香港大學公共衞生學院研究，新冠病毒病毒量隨著時間因應不同物料下跌，當中在外科口罩表層存活期最長，研究人員於7日後仍在口罩表面檢出少量新冠病毒。至於衣服，病毒最長存活時間亦長達1日。

物料 病毒最長存活時間 外科口罩表層 7日 外科口罩內層 4日 塑膠 4日 鈔票 2日 衣物 1日

研究詳細結果：【新冠肺炎】港大研究發現病毒可在口罩表層存活多達7日 專家：避免用手觸碰口罩表層感染

2. 哪些衣物材質更易暗藏病毒？

家庭和急症科醫生Janette Nesheiwat博士指，polyester（聚酯纖維/滌倫）等布料對細菌的保留時間會比透氣的棉質布料更長，所以記得要好好清洗內衣、緊身褲等衣物。

另外，有研究指冠狀病毒在紙板、鋼、銅和塑料上存活的時間較長。故此，專家提醒小心衣物上的鈕扣、拉鍊，要好好清潔。

新冠病毒在不同環境的存活時間：【新冠肺炎】一文睇清新冠病毒不同環境存活時間 塑膠表面最長可存活72小時

3. 用冷水/熱水洗衣服更佳？

Dr. Georgine Nanos表示，如洗衣機有熱水功能，用熱水洗衣服或讓洗好的衣物在烘衣機裏待久一點，都有助殺滅病毒。

如果可以的話，盡量用熱水，但別用滾水。如果用滾水洗衫，因為會破壞某些衣服的材質，也可能增加燙傷的風險。

4. 去自助洗衣店安全嗎？

自助洗衣物近年愈來愈盛行，Carol Winner表示，只要做好防疫措施，去自助洗衣店是安全的。例如戴手套、洗手、不要觸摸臉部，並消毒所有會接觸的機器表面。如沒有手套，建議進、出洗衣店前都用酒精搓手液，並在回家後洗手20至30秒。

5. 共用洗衣機會受到感染嗎？

Carol Winner認為不必擔心，共用洗衣機也十分安全，因為用超過攝氏26度的水洗衣服時，病毒會被殺滅。所以重點反而是保持社交距離，避免接觸洗衣店內的人士，而並非擔心洗衣機。

6. 如沒有洗衣機，手洗安全嗎？

Dr. Georgine Nanos表示，只要用攝氏26度以上的水，手洗衣服也可以的，不過還是建議用洗衣機更佳。

但始終洗衣機會更簡單快捷。就算將自己衣物與確診患者衣物一起清洗，也十分安全，清洗時可殺滅病毒。

7. 多久洗一次衣服？

有些人習慣衣服堆滿才洗衣服，但Dr. Georgine Nanos建議，如果每日都要上班或去過人多擠迫的地方、參加過聚會，便應更頻繁地清洗衣物。

如去過人多的地方，一般回家後都會立即脫下衣服，然後放進洗衣籃或洗衣機中。

外套也一樣，她建議經常清洗外套。如果手肘、手袖經常會接觸到物品或被污染的表面，例如電梯按鈕、扶手和門柄，便應每日洗衣服。

港大醫生教正確清潔外套，請睇【下一頁】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：楊宛茜