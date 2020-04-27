網上訛稱放售「黃子華棟篤笑」門票　技工被判社會服務令

▲ 24歲車房技工林偉滔涉2項欺騙手段取得財產罪及1項欺詐罪，被判160小時社會服務令。（資料圖片）

24歲車房技工兩年前涉於連登討論區，訛稱以1,550元出售2張「黃子華棟篤笑」門票，騙取3名網民共3,100元款項後失去聯絡，技工早前承認2項欺騙手段取得財產罪及1項欺詐罪，今（27日）於東區裁判法院被判160小時社會服務令，裁判官指被告利用朋友户口收取款項，連累朋友，直斥他無恥。

涉騙網民買黃子華棟篤笑門票 24歲車房技工認罪候判

涉案被告林偉滔（24歲），報稱車房技工，早前承認2項欺騙手段取得財產罪及1項欺詐罪。辯方今指，被告的社會服務令報告等均正面，被告真誠後悔，報告建議判以中度社會服務令，即81至160小時。

裁判官香淑嫻判刑時指，欺詐罪性質嚴重，更直斥被告「無恥」，不只使用自己戶口騙財，更利用朋友戶口收款，連累朋友，但考慮到被告報告正面，他一直非常顧家、上進，所騙去的金額不高，亦已全數歸還事主，加上被告年輕，第一時間認罪，值得給予機會更生，指他「有大把時間改過自身」，終判以160小時社會服務令。

案情指，被告於2018年4月24日及25日，在連登討論區分別向3名事主虛假地表示，可以港幣1,500元至1,600元不等的金額出售2張「黃子華棟篤笑」門票，被告分別以自己的微訊支付戶口，以及中學同學和友人的銀行戶口向事主收款，被告收取3人分別750元、1,550元及800元後，事主無法聯絡被告遂報警。警方調查後發現被告的中學同學及友人對事件不知情。其後被告被捕，警誡下承認犯案。

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記者：林欣樂