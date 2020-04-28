【十八年後的終極告白】趙希洛太投入角色情緒失控落淚　自爆因一事對姊妹黃智雯黑面

▲ 趙希洛在《十八年後的終極告白》內，與黃智雯為爭譚俊彥成反目。

去年於《萬千星輝頒獎典禮》憑《金宵大廈》演何太一角奪「最佳女配角」的藝人趙希洛（Candice），入行12年終獲認同。近日，趙希洛在《十八年後的終極告白》擺脫演瘋婦角色，做愛情事業兩得意的女強人Joanne，並與劇中男友阿Sam（譚俊彥飾）上演性感床戲。

可是，趙希洛在《十八年後的終極告白》的角色本與阿Sam演一對，並發展至談婚論嫁的階段，卻受男方的媽媽（韓馬利飾）阻撓，以及Madam Yuen（黃智雯飾）因查案與Sam結緣，最終二人分手收場。

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▲ 趙希洛與譚俊彥有感情線。（《十八年後的終極告白》截圖）

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拍劇致情緒失控

《十八年後的終極告白》劇情發展圍繞18年前的殺人案，當中涉及講人性的陰暗面，氣氛沉重。趙希洛雖未至於在劇中經歷生死，但卻因角色經歷帶來重大負面情緒。

Candice表示：「Joanne是一個有教養的女仔，面對男友媽媽的壓迫好多時都忍氣吞聲，但到一個位會爆。當時連續數天都要拍與譚俊彥吵架的戲，每天都逼自己難過，覺得好壓抑。」

她續指：「到有天我在拍《搵食飯團》，在乘車往目的地，與導演聊天時，我突然就流下眼淚，不知不覺地哭，但好彩有那次的抒發才解決到負能量。」

▲ 趙希洛指今次拍攝負面能量高，令她情緒失控。（陳家瑩攝）

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曾歷第3者介入戀情

《十八年後的終極告白》的Joanne與Sam感情不如意，Candice亦憶述年少時曾受過情傷：「約18歲時，本來有個男朋友，但我要去外國讀書，他說會等我，但約3星期後打電話給他，便發現他的家已有新女友，令我非常驚訝原來人可以變得那麼快。」

▲ 趙希洛指自己在感情中曾被背叛。（陳家瑩攝）

趙希洛專注事業

曾歷情傷，或多或少都令趙希洛對愛情失去信心：「未入行前，是愛情大過天的女孩，最想結婚就是18歲時。不過受傷後，有少少不再相信愛情，但人是要受過傷才可成長，亦令我學懂發掘生活中的興趣，比如現在的工作，把全副心機都投放在事業。」

Candice亦透露，希望將來伴侶能包容自己的工作，是一個經驗多眼界寬廣的人，但她卻對感情事非常口密：「我一直都不希望花邊新聞影響工作，而且過了最想結婚的年紀，其實若有適合的結婚對象，即使到了80歲都是適合的年紀。」

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▲ 趙希洛去年奪下「最佳女配角」獎項，演技終受認同。（經濟日報圖片）

與黃智雯的Off Cam秘密

情人可能是一時，好姊妹卻隨時是一生一世。今次《十八年後的終極告白》是趙希洛繼《On Call 36小時》系列及《女警愛作戰》後，再與好姊妹黃智雯合作。二人在劇中卻要爭劇中的譚俊彥。

戲中兩女不和，但現實中的黃智雯與趙希洛卻是人所共知的好閨蜜，Candice亦笑指二人拍攝前後反差很大：「我們未Roll機時會聊天聊不停，連譚俊彥想找話題都插不進來，但Roll機後，黃智雯就要自動走到對面，然後我又要黑面對她，好大對比。」

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▲ 趙希洛指自己與黃智雯拍攝前後大有不同。（Instagram圖片）

Candice續稱：「我們拍劇的氣氛是非常好，又會私下拍很多照片。有次在服裝間我們等試衫時聊天，有個同事聽到就指『你地一返到嚟就好嘈』非常搞笑。」

趙希洛與黃智雯合作拍劇，雖然對手戲份不多，但感情一樣好得每天都要傳短訊，而且劇集煞科後，更立刻相約到日本旅行散心，紓解拍攝時積下的負面情緒，絕對是圈中的「模範好姊妹」！

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髮型：Jay Cheung

化妝：Stephen Lau

造型：Katie Yeung

服裝：Ports pure

飾物：dearbell2ling

記者：陳家瑩