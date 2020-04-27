【新冠肺炎】胡志遠：憂腸胃癌病人因疫情延誤診斷　腸道檢測或助更準確地安排病人出院

▲ 胡志遠認為在文憑試試場內受感染的風險很低。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情昨日（26日）再錄得零確診，為上周內第3次單日出現零確診，中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授胡志遠今（27日）在電台節目中表示本港社區傳播鏈已大大減少，加上越來越多確診者出院，已減輕了對醫療系統的衝擊，惟因應疫情縮減非緊急服務，故憂慮腸癌和胃癌病人延誤診斷，他認為公私營醫院協作有助支援此情況。

胡志遠續提到很多研究已證明新冠肺炎會直接影響腸道細胞，患病後期的主要消化系統受影響，他指其影響有高的（參考）價值，可在此影響下考慮如何透過檢測更準確地安排病人出院。

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而針對近日市民外出的次數大增，胡志遠指現時外出的感染風險較之前小，但仍然必須做好個人衞生，同時需提防海外傳入個案。他續指疫情依然在世界各地爆發，相信現時這種生活或需要繼續維持一，兩年。

因應DSE中學文憑試首科主科在今日開考，胡志遠認為在試場內受感染的風險很低，呼籲考生做好個人衛生便可。他又提醒考生可暫時避免進食冰凍及辣性的刺激性食物，以免在考試期間影響腸胃。

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責任編輯：郭家穎