涉詐騙證監會案續審　張震遠自辯稱對財務報告細節不知情

▲ 案件於區域法院續審。（資料圖片）

前行政會議成員兼前商交所主席張震遠，涉串謀商交所時任財務總監瞞騙證監會一案，今（27日）於區域法院續審，被告張震遠接受控方盤問時，被質疑向證監會隱瞞資金問題，及在財務報告中蓄意誤導證監會。張回應指，證監會知悉資金問題，強調自己對財務報告的細節不知情，指自己高薪聘請專才處理，又指資金流入商交所後只停留短時間，便再次流出，屬於正常商業的資金流動；聆訊今午續。

涉案被告張震遠（62歲）早前否認1項串謀詐騙罪及1項欺詐罪。張早前出庭自辯，控方今天對張進行盤問。

控方質疑張向證監會隱瞞資金問題，及在財務報告中蓄意誤導證監會。張回應指，根據多封證監會與商交所之間的電郵，可以看出證監會知悉資金問題，又指他同意自己採取事事過問的管理方式，但自己主要專注於籌組資金，強調自己對財務報告的細節不知情，期望自己了解細節亦不現實，指自己高薪聘請專才處理。

控方其後向張展示商交所交給證監會的其中一份財務報告，並指出報告中，商交所使用星期一的銀行結餘去頂替星期五的結餘。張回應指，他亦不理解時任財務總監蔡達英這樣做的原因，指報告由蔡和財務部的員工所撰寫。

張續指，有關數字的頂替行為毫無意義，他亦沒有動機這樣做，指即使星期五的銀行結餘未達到證監會資金要求，證監會亦會先向商交所作查詢，而商交所只需要在一星期內作出調整，證監會便不會撤回許可。

控方又指出，商交所曾有多筆資金存入，其後只作短暫停留便流出，其中更有7張支票存入後未能兌現。張回應指，證監會從未要求商交所在銀行戶口留有固定資金儲備，而商交所在資金存入後，即用於日常營運及償還債務，屬於正常商業的資金流動，又指當時支票未能兌現，是因為借款方的緣故，而他當時真誠想信對方有能力提供資金。

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記者：王仁昌