【港產口罩供應】Simply Mask 5月開售彩色口罩　 每盒50個99元不用鬥快搶【附購買教學】

▲ Simply Mask 5月開售彩色口罩，官方指每盒50個99元不用鬥快搶。

新冠肺炎疫情持續肆虐，市民仍然急需購買口罩。其中港產口罩廠「Simply Mask」推出彩色口罩，最快5月底開售，每盒50個售99元。

據了解，Simply Mask 由本港一對夫婦成立，廠房設於黃竹坑，總投資約 400 萬元，所採用的材料均獲得 ASTM 1 級以上的材料，無塵工作間亦是按照 ISO14644 ISO 8 級規格要求建造。據Simply Mask在其facebook專頁指，眼見身邊好多人都買不到口罩，負擔不起炒價，令她和丈夫決定自置廠房，供應不同顏色、不同大小的口罩，絕對係100% made in Hong Kong! 以後大人和小朋友都不用愁，更加不再需要捱貴口罩！

Simply Mask指，將會推出永久收藏系列和季節限定系列，永久收藏系列顏色包括湖水綠、天空藍、紫色、粉紅色；季節限定系列將會有橙黃色同啡色，合共6種顏色。

口罩購買教學 Simply Mask:唔需要再爭再鬥快

Simply Mask 表示，五月中會於官方Facebook上公佈Google表格的連結，顧客只需要於Google表格填妥資料，Simply Mask會按已登記資料的市民派籌。每一名獲派籌的市民都會收到一個SMS通知，內附購買時間及登記編號。顧客按SMS的通知，於指定時間到Simply Mask網頁購買及付款即可。注意，逾期將不可購買，不設補籌。付款購買後七個工作天就可以收到貨品。顧客可以選擇順豐到付、智能櫃自取及Circle K 自取貨品。

Simply Mask又指，為了讓每一個人都可以買到自己鍾意顏色的口罩，因此每人每次只限購買三盒，每個呎吋的每隻顏色只限一盒。例如購買了一盒大人尺寸紫色口罩、一盒大人尺寸粉紅色口罩，顧客依然可以購買中童尺寸粉紅色口罩。每次完成訂購後，需要隔三十日後先可以再購買（付款日計三十天後）。

Simply Mask表示，希望以上安排大家都會覺得公平。雖然安排未必最完美，但Simply Mask希望盡量每一個人都不需要再爭再鬥快，只要登記攞籌就可以成功買口罩，而且人人都可以有機會買到自己喜愛的顏色。

Simply Mask 3款尺寸的口罩，每款均為每盒50個裝售$99：

成人口罩(50個裝)

尺寸：17.5cm x 9.5cm

價錢：每盒$99

顏色：6種顏色

兒童口罩(50個裝)

尺寸：14.5xm x 9cm

價錢：每盒$99

顏色：湖水綠、粉紅色

嬰兒口罩(50個裝)

尺寸：12.5xm x7.5cm

價錢：每盒$99

顏色：天藍色、紫色

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責任編輯：林卓昕