北角連儂牆撕紙襲擊兩人　青年認襲擊罪候判

▲ 案件於東區法院審理。（資料圖片）

2019年7月無業青年於北角港鐵站外撕毀連儂牆上貼紙，有兩人在場圍觀及拍片，男子情緒激動，突然抱著其中一人，並襲擊其上身，另一人欲分隔雙方亦遭刮傷。涉案青年今（27日）於東區裁判法院承認2項襲擊致造成身體傷害罪，還押候判。裁判官強調，法庭反對任何暴力，不論被告的政治理念為何。

涉案被告鄭洞僊（19歲），今承認2項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指他於2019年7月22日在北角港鐵站B1出口襲擊男子曾威志及梁子維，對兩人的身體造成傷害。

案情指，案發當天晚上，被告在北角港鐵站外的連儂牆撕走貼紙，兩名事主目擊被告行為，姓曾的事主繼續圍觀，姓梁的事主則以手機拍片，被告突然情緒激動，抱著曾的上身，嘗試推跌對方，兩人雙雙跌倒在馬路上，被告更赤手空拳襲擊曾的上身，梁放下手機，欲分隔兩人，制服被告期間被刮傷前臂。

被告其後遭梁制服，警方接報到場後拘捕被告。事後兩名事主送院治理，曾有骨折及脫臼，梁則有擦傷及紅腫。

辯方求情時指，此案是「不尋常的破壞行動」，被告有自閉症，案發前1天看到於元朗發生的7.21事件，擔心示威對自己影響，情緒受困，案發時受現場叫囂聲煩擾，一時情緒失控犯案。

裁判官林希維強調，法庭反對任何暴力，不論被告的政治理念為何，亦不理7月21日當天發生何事，本案是由被告生起事端，是因他撕紙而引發爭執。裁判官又指，考慮到兩名事主受傷，其中一名更需做手術，但被告年輕，故先為他索取勞教、教導所、更生中心及社會服務令4份報告，並押後案件至5月12日再作判刑，但不排除判監。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：林欣樂