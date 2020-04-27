【同舟共濟】黃夏蕙無工開典當財物　夏蕙姨稱自身難保仍借錢予友人過難關

▲ 疫情下，黃夏蕙工作量大減影響收入。

由於受新冠肺炎影響，演藝界不少拍攝、登台等工作紛紛煞停，而一向關心社會的黃夏蕙日前夥同好友劉錫賢、陳靖允等落區派防疫物資時透露，受疫情影響，某些藝人足足有7個月沒工開，因此要向她借錢度日，縱然黃夏蕙近日收入受影響要靠典當過活，也向他們伸出援手，發撢同舟共濟精神。

事因黃夏蕙在本周日（4月26日）聯同契仔楊峰及前亞視藝人劉錫賢、陳靖允等，往上水屋邨向老人家派發口罩、消毒用品和食米等物祺，為了幫助有需要人士，夏蕙姨可說出心出力，以其命名的「夏蕙基金會」已捐出5萬元購買抗疫物資。

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▲ 黃夏蕙一向關心市民。（取自Facebook）

夏蕙姨借錢助助同行

由於疫情持續蔓延，令不少行業也受影響，當中演藝界大部分工作也被迫暫停，夏蕙姨謂不少人也沒工開，叫苦連天。

她表示情况愈來愈慘，某些藝人更接近7個月沒工開，可說是手停口停，加上65歲以上藝人不受強積金保障，未能申領政府抗疫基金。

夏蕙姨對媒體說：「有人問我借錢，我賣、當、借也借給他，一萬幾千都會借，在危急關頭要同舟共濟，但我其實都自身難保。」

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▲ 黃夏蕙二月份落區派口罩。（取自Facebook）

夏蕙姨典當財物

夏蕙姨續說因為沒工開零收入，她要靠典當財物過活，為了慳錢及慳口罩，她也盡量留在家，一日兩餐都是自己煮。

自爆發新冠肺炎之後，香港及內地不少工作也急煞停，當中包括劉德華演唱會、周杰倫演唱會等，另外多部電影也被迫停工，包括甄子丹主演的新戲《極地搜救》，以及林峯與文詠珊主演的新版《倚天屠龍記》，原本打算於農曆新年後在橫店開拍，最終因橫店影視城發出停廠通告而停拍。

故有指由古天樂擔任會長的演藝人協會，眼見演藝界步入寒冬，已經跟香港電影工作者總會開會並研究出方案。

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