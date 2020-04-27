【醫生習武】鍾尚志教授父女隨八旬名師齊練八段錦　外科醫生習國武：以科學理解

▲ 前中大醫學院院長鍾尚志教授及女兒鍾翠珊，隨八段錦名師龍啟明學習，原來，鍾翠珊學八段錦源起是因為一份慈孝。

八段錦是中國氣功健身術，源遠流長，發展下來流派各異，南派主柔、北派主剛。八段錦師父龍啟明隨父親學習少林內家拳術，糅合少林武術的少林八段錦柔中有剛、動作有勁。他授徒無數，桃李滿天下，包括前中大醫學院院長鍾尚志教授及他的女兒鍾翠珊（Sara），三師徒最近為八段錦撰寫新書，Sara更設計了手機App，中英兼備，將此國粹帶到更廣、更遠。

龍啟明師父是香港國術總會的創會會員，推廣八段錦數十載，他指八段錦的好處是：呼吸系統帶動循環系統。

即以前叫吐納術、導引術，例如常不提起雙手，手的關節就繃緊，學八段錦要提手，多做便能活動自如，易於理解，根本不難，但懶惰就無符了。

▲ 龍啟明師父是香港國術總會的創會會員，推廣八段錦數十載，84歲的他，身體壯健無三高。（曾耀輝攝）

學任何事最忌三分鐘熱度，習八錦段亦然。他說：

鍛練及教育學生，先要令他投入和有心機，最著重是呼吸，否則就不是八段錦了。做好呼吸自然收到效果，公公婆婆踢下腳，關節痛楚減少了，無人想病的，人一精神便日日來。

每天練功游泳無間斷

龍師父是以身作則的人辦，他今年84歲，每天大清早先做熱身，然後耍太極和八段錦，隨之是跑步，最後噗通一聲下水暢泳一番。天天如是，年復年風雨不改從不間斷，難怪在八十耄耋之年仍無「三高」。

▲ 2019年龍師父在西班牙統一八段錦所有架式。（被訪者提供）

他桃李滿天下，弟子門生遍布世界各地達幾千人，香港人、希腦人、西班牙人、意大利人、阿根廷人、以色列人都醉心此功。

教到學生他們打得到八段錦我好開心，不是為錢，錢不能衡量一世，教完他們能演釋出來，好開心，不想中國的武術不斷失傳。

龍師傅有感於坊間流傳的八段錦教材招式細節各有出入，於2019年召集世界各地徒兒到西班牙，把八段錦全部架式統一。「八段錦流傳下來已有不同演變，八段指有八式，錦字指動作要優雅。歷史悠久演變下來，架式已變得參差不齊，確有糾正的必要。」他教授的八段錦已揚名四海，去年各國的徒兒齊集西班牙，見眾人的投入，他深受感動。

▲ 八段錦一套8式，動作結合了伸展、肌肉活動和呼吸的協調，適合任何年紀練習。（曾耀輝攝）

父女齊學八段錦

龍師傅的徒兒中，尚有鍾尚志教授及他的女兒Sara，Sara學八段錦源起是因為一份慈孝。Sara說：

媽媽在65歲退休時，對我說膝頭無力，害怕失平衡跌倒，作為她的女兒當然擔心，四處尋訪健身計劃讓她自己練習，希望在短時間內增加她的平衡力。

最初她找不到合適的，於是看了很多世衛的研究發布，如練習太極6個月可增加平衡，減低一半的跌倒風險。

龍啟明師父是鍾教授的朋友，幸得他之助，教Sara一套基本功、一套八段錦，再從多年來對平時最常見病痛行之有效的課程為基礎，炮製了一個8星期見效的課程，Sara媽媽便是第一個試驗品。

▲ 鍾教授與Sara現時每日都有練八段錦，Sara更把八段錦現代化寫了App。（曾耀輝攝）

Sara媽媽是一個勤力學生，努力操練，數周下來，經體能測試顯示她的柔軟度、力量和平衡力都有所提升，作為女兒的，欣喜不已。另一收穫是，鍾教授也跟隨女兒學習八段錦。

上手易 精髓難握

覺得八段錦難嗎？鍾教授說：

說難不難、說易不易，八段錦的動作相對簡單，重複亦多，模仿動作不難。但如欲得其神髓，結合呼吸和伸展，肌肉如何郁動，確要多花心機和一番功夫。

Sara認同8個動作看似簡單，但與龍師父一練，當中蘊含的眾多細節要慢慢領會，要學得精也要一段時間。她說過程中遇到的難題多不勝數，不時要去請教龍師父，他每次都會細心解釋每一個問題，是認真又敦厚的嚴師。

▲ 鍾尚志教授在海濱跟龍師傅學八段錦。（被訪者提供）

以科學理解的八段錦

鍾教授是外科醫生，一直接受西方醫學訓練，學習國粹八段錦曾否有衝擊與掙扎？鍾教授指出：

中醫與西醫理論分別很大，難有共通語言，我只能把自己認識的角度，去演繹國武的好處，以助城巿人常見的病痛。

▲ 3人撰寫新書《少林八段錦》，中英兼備、圖文並茂。（曾耀輝攝）

怎樣以科學方法去理解八段錦，鍾教授舉了個例子。

如龍師父常跟我說導引術、吐納，起初都是難以理解，他解釋吐納即是吐舊納新，換一句現代說話即是呼吸。眾所周知，呼吸是控制情緒的一個方法，盛怒時停下來，深呼吸幾次，心情確可平靜下來。控制到自己呼吸，能控制情緒，能控制思想，是一個上佳的方法。無論是中國氣功、印度瑜伽以及現時流行的冥想，全部是由呼吸入手。

記者：周美好