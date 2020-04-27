【臭氧煙霞】天文台前台長林超英拆局　陽光曝曬產生化學光霧勁污染

▲ 林超英相信，本港昨日空氣污染問題，污染源應來自北方上游。（程志遠攝）

本港昨日（27日）多區「空氣質素健康指數」爆錶，達「10+」嚴重水平。天文台前台長林超英相信，臭氧等污染物應來自北方上游，即中國內地；而他又認為昨日臭氧也飇升，相信本地排放因素較少，外來因素較大。

林超英於fb透露，昨午於沙田城門河畔散步，邊走邊感眼睛很不舒服。他以為自己身體差，之後搜查過昨日的空氣污染物濃度，才發現原來沙田區臭氧飇升到污染級別，之後還想起當時嗅到刺鼻氣味。

▲ 本地氣團過去72小時路線。（天文台反軌跡圖）

他稱參考天文台昨天的「反軌跡圖」，相信香港的空氣來自北方上游，氮氧化合物和可揮發有機物質，在晴天陽光曝曬之下，發生化學作用，產生光化學霧和臭氧，因此臭氧飇升和視野模糊同時出現。

他相信，香港的空氣污染大部分已經整治得差不多，就是臭氧始終每年幾天很難受，還有待各方努力解決。

至於今天天氣，雖然廣東沿岸風勢微弱，但中午香港多區的「空氣質素健康指數」也維持中等水平，較昨日有明顯改善。天文台預測今日下午大致天晴，但部分地區有煙霞，天氣炎熱。吹微風。

▲ 4月26日沙田臭氧濃度。（林超英fb圖片）

立即下載hketApp，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間:https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：吳卓峰