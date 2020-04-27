渣打助劏房戶交租計劃推第2期資助　每戶5000元5月7日起接受申請

▲ 渣打香港助劏房戶交租計劃推第2期資助，每戶可獲5000元資助，5月7日起接受申請。（資料圖片）

渣打香港早前向社聯捐款1,000萬元，向2,000個合資格劏房戶發放一筆過5,000元資助，由於需求殷切，宣布推出第二期資助，同時放寬申請人家庭收入降幅的要求，並引入捐款配對，邀請銀行企業客戶參與捐助，令受惠家庭總數增至最少4,000，每戶資助金額同為港幣5,000元，第二期計劃將於2020年5月7日開始。

渣打香港表示，第二期資助放寬了申請人收入受疫情影響幅度的要求，過去一季平均月入不多於在職家庭津貼計劃（全額津貼）住戶每月入息上限的低收入家庭，其家庭平均收入在疫情下減少2成或以上，亦符合資格。其他申請條件維持不變。

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社聯行政總裁蔡海偉表示，在接觸的申請個案中，部分人士的收入本來已非常低，疫情下生活百上加斤，感謝渣打香港短時間內決定加大捐助額，降低門檻及連結企業客戶網絡募捐，為這些在夾縫的家庭提供及時的財政支援，令更多劏房家庭受惠。

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渣打香港行政總裁禤惠儀表示，計劃反應殷切說明不少基層市民的生活正處於困境，希望透過銀行的網絡，以配對形式，邀請企業客戶一同捐助，企業客戶每捐出一元，渣打將捐出等額款項，上限為1,000萬港元。連同早前承諾捐出的1,000萬港元，合共最少4,000劏房戶獲得資助，渣打亦會承擔計劃的所有行政費用。

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責任編輯：陳子謙