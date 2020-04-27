【新車登場】日本人氣Suzuki Hustler第2代　型格小改款配超班K-Car安全裝備【內附詳情】

▲ 新一代Hustler與上代有8成相似，大眼仔頭燈就升呢為LED版，two-tone顏色更由車頂延伸至D柱位，對比強烈夠醒神。（黃建輝攝）

喜歡去日本旅行兼自駕遊的話，應該對當地常見的K-Car非常熟悉，像盒仔般的的骰骰，趣緻可愛。而作為K-Car始祖的日本汽車品牌Suzuki，2016年在香港推出靚仔有型的Suzuki Hustler，俘虜了不少OL的心。而這台人氣爆燈的K-Car最近就推出第2代，外形更潮更醒目，高科技豪華配套亦遠超一般K-Car所有，大大提高實用性。

▲ 車尾是揭背式設計，尾燈外形亦有改動，綫條更乾淨俐落。（黃建輝攝）

日本流行多年的盒仔車K-Car，即是輕自動車，體積比一般房車細，引擎排氣量亦只可在660 c.c.以下，但勝在基本性能齊備，以空間大及慳油見稱，價錢亦相對較便宜，在衡量CP值下，深受當地人喜愛。

而在眾多日本車廠中，Suzuki可謂是K-Car界的表表者，推出的Lapin、Hustler、Spacia、Alto及Jimny等車款，既實用又玩味十足，難怪成為日本家庭主婦及OL的日常代步車。

▲ 後座legroom值得一讚，就算推到最前亦不頂腳，前座椅背更設有翻開式椅背枱。（黃建輝攝）

當中熱賣的車款Hustler，更在2016年攻入香港，其外觀設計糅合SUV及廂式Van仔元素，四四方方夠可愛，更有逾10種顏色選擇；兼且可變身成露營專車，方便一家大細假日郊遊，令一眾香港K-Car迷非常滿足。

最近這款「萬人迷」的第2代亦正式登場，小改款的外形保留了經典圓形頭燈，但水箱護罩、前後泵把及尾燈則換上新設計，車身的C柱及D柱間就增添了1隻小窗，令空間感變得更大。

不過在日本Suzuki官網上，Hustler第2代的車主可按個人喜愛，將車身特定部分轉色或加配件，如車門開關、車側保護板及加車窗擋等，但代理指香港新版暫時未有。

▲ Hustler的座椅設計向來強調自由組合及多變，行李地台更採用防水排污物料，毋須擔心會刮花。（黃建輝攝）

新增多款安全設備

內籠布局的最明顯改動就是採用了對稱式的3環設計，以3個搶眼的顏色圈劃分出不同部分。儀錶板就一如上代放棄轉數錶，只有一個彩色速度錶，中控台則配備了原廠9吋輕觸式特大高清屏幕，操作簡單，清楚易明。

▲ 內籠採用對稱式3環設計，以3個顏色圈劃分儲物箱、中控台及軚盤，搶眼醒神。（黃建輝攝）

車廂空間亦如預期般充足，先說收納空間，幾乎用盡車內任何一吋地方，前座單是飲料架已有最少3個。車尾廂空間更是大得驚人，後排座椅可以前後滑動，甚至可摺疊攤平，讓車主放置大型露營用品或行李等，非常貼心。

▲ 後排椅背設有操作皮帶，輕輕一拉就可前後郁動，增加車尾空間，放4個21吋行李輕而易舉。（黃建輝攝）

性能方面，新車的規格及表現基本與上代相若，唯獨是增添多項的安全設備，如DSBS預防碰撞警告系統、ACC主動式定速巡航控制、綫道偏離警告及防禦系統、駕駛注意力警示等主動安全系統，以及360度全景式泊車鏡頭等。

▲ 新車設有全方位監測器，鏡頭分別設在後視鏡後、左右側鏡下、車頭車尾等，可以360度投映出附近環境，方便泊車。（黃建輝攝）

以ACC主動式定速巡航控制為例，當啟動時，系統會利用立體攝像機偵測與前車距離，保持適當距離，並自動加速、減速，甚至停止，可減輕揸長途車或塞車時引起的駕駛負擔。新車的SRS安全氣袋，更由上代的2個增至6個，這些裝備配件以一架K-Car來說，可謂令人喜出望外，比一般K-Car更實用安全。

規格表

售價：$179,800（5月15日前預訂可享早鳥優惠價$169,800）

車型：混合動力4門4座K-Car

引擎：658 c.c. 3汽缸雙凸輪軸12氣閥渦輪增壓

引擎最大馬力：64PS/6,000rpm

引擎扭力：10kgm/3,000rpm

懸掛：麥花臣支柱連圈型彈簧（前）／扭力樑連圈型彈簧（後）

傳動：無段變速系統

車身長 x 闊 x 高：3,395 x 1,475 x 1,680mm

輪距：2,460mm

車廂長 x 闊 x 高：2,215 x 1,330 x 1,270 mm

全車淨重：830kg

輪胎：15”鋁金合輪圈（160/60R15）

耗油量：22.6km/L

記者︰黃依情