尖沙咀樓上無牌酒吧涉違令營業　負責人還押候訊

▲ （經濟日報資料圖片）

因應新冠肺炎疫情而實施的限制酒吧經營命令持續，警方日前巡查尖沙咀一帶時，再發現有樓上酒吧違令營業兼無牌賣酒，涉案酒吧負責人今（27日）於九龍城裁判法院被控沒有遵從食衞局局長的指示等3罪，暫毋須答辯，案件押後至下月再訊，期間負責人需還押。

涉案被告莊利勇（46歲）被控餐飲業務負責人沒有遵從食物及環境衞生局局長根據香港法例第599F章附屬法例第6(1)條發出的指示、 無牌售賣酒類及為售賣而無牌管有酒類共3項控罪。控罪指被告於2020年4月25日，在尖沙咀士甸道路3號富好中心17樓內，作為上址負責人，無合理辯解而未有遵從食衞局局長下令酒吧必須關閉的命令，以及無牌售賣酒類，即16支烈酒及21罐啤酒，和為售賣而管有16支烈酒及186罐啤酒。

案件今提堂時，被告暫毋須答辯，案件押後至5月18日再訊，以等政府化驗所報告等，期間被告需還押。

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記者︰楊詠渝