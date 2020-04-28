【美國疫情】美國確診個案破100萬宗　紐約州研究：州內實際恐270萬人染病

▲ 美國累計新冠肺炎確診個案突破100萬宗。

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球確診個案已超過300萬宗，美國累計確診個案亦已突破了100萬宗，佔全球病例三分之一。至於重災區之一的紐約州，早前亦公布首階段病毒抗體檢測初步結果，顯示近14%受試者體內有病毒抗體，憑此估計全州有多達270萬人曾受感染，等同官方數字逾10倍。

美國累計死亡個案達5.6萬宗

美國已成為全球最多確診及死亡個案的國家。據Worldometers統計數據顯示，美國疫情確診人數已突破100萬，累計死亡人數逾5.6萬人，迅速逼近美國在越戰死亡5.8萬人規模。以全美逾3.2億人口計算，即大約每320名人就有1人為確診患者。

在美國國內疫情最嚴重的紐約州，目前官方的確診數字為逾26萬宗，但由於當局只安排重症患者接受檢測，故實際感染人數不明。

紐約州估計州內多達270萬人染疫

因此紐約州早前在州內進行大規模新冠肺炎抗體檢測，首階段隨機抽取3000人作檢測，當中顯示有13.9%的受試者體內帶有新冠病毒抗體，這意味着全州可能有大約270萬人染疫，也就是官方確診數據的10倍，其中以紐約市21%的感染比例為最高，估計市內約有180萬人實際染病，而紐約市目前確診人數逾14.6萬。檢測中擁有抗體的受試者即代表曾受病毒感染並已康復，但並不表示他們已經對病毒免疫。

紐約州長科莫(Andrew Cuomo)公布上述結果時強調，檢測對總體的感染率和死亡率估計也可能並不準確，因為樣本量僅有3000人，只能算是初步結果；而且，此次抽樣未包含18歲以下居民，而且也未將在家去世的病例計算在內，在未來將繼續擴大檢測樣本、擴大死亡病例統計的情況下，感染率和死亡率會繼續變化，州府也會及時更新數據。

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責任編輯：羅嘉欣