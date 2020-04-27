【幼兒濕疹】女兒濕疹亂塗潤膚乳反惡化　前護士媽媽拆解護膚品有害成分

▲ 前護士媽媽拆解護膚品有害成分。

幼兒濕疹令孩子白嫩的皮膚變得又乾又癢，前護士Fion（大魚媽）的5歲女兒去年出現濕疹，手腳、肚子、胸口都紅腫。其後她靠自製潤膚膏，女兒使用後有效為皮膚保濕消炎，配合濕敷止痕癢，花了大半年終成功減退紅腫。

大魚媽表示，當時女兒濕疹情況反覆，她每天下班後就去屈xx、萬x買幾十至幾百元的潤膚乳，又網上訪尋各網店，買過起碼幾十支潤膚乳，有些搽了更差、有些搽了沒分別，十分氣餒又花錢。

後來，大魚媽開始研究潤膚乳成份，發覺很多潤膚乳都有好多化學成份，但究竟哪些成份是對皮膚好？哪些是壞呢？以下為對人體有害的化學成份：

十二烷基硫酸鈉（SLS）/月桂基醚硫酸鈉（SLES）

刺激皮膚 / 肺 / 眼睛及致癌。影響腎臟和呼吸系統。這種表面活性劑在 90+％ 的起泡產品中發現！

Parabens （苯甲酸酯類）

用作防腐劑，與增加乳腺癌風險有關。常見於化妝品、沐浴露、香體劑、洗髮水、洗面奶香乳液。

Artificial dyes（人工染料）

與過動症有關，並懷疑致癌。任何非天然來源的顏色都可能含有這種有害成分。

Fragance （合成香精）

引起過敏、皮炎、呼吸窘迫和對生殖系統的潛在影響。任何非天然來源的香氣都可能含有這種有害成分。

Phthalates （鄰苯二甲酸鹽）

與乳腺癌有關。它們可以在香體劑、香水 / 古龍水、頭髮噴霧劑和保濕劑中找到。

Triclosan （三氯生）

內分泌干擾劑，尤其是甲狀腺和生殖激素，也是一種皮膚刺激物。它可以在牙膏、抗菌肥皂和香體劑中找到。

Formaldehyde （甲醛）

會引起過敏性皮膚反應，也可能對免疫系統有害。它可以在許多化妝品中找到，如指甲油、沐浴露、護髮素、洗髮水、清潔劑、眼影。

Toluene （benzene, toluol, phenylmethane, methylbenzene) 甲苯（=苯 / 甲苯 / 苯甲烷 / 甲苯）

影響呼吸系統，引起噁心和皮膚刺激。懷孕婦女應避免使用含有甲苯的東西，因為它可能會導致胎兒發育受損。它可以在指甲油、指甲護理產品和染髮 / 漂白產品中找到。

Propylene glycol （丙二醇）

與皮炎和蕁麻疹有關，可以在保濕劑、防曬霜、化妝品、護髮素、洗髮水和頭髮噴霧劑中找到。

Artificial Sunscreen （benzophenone, PABA, avobenzone, homosalate and ethoxycinnmate) （人工）防曬霜（=二苯甲酮 / PABA / 阿伏苯宗 / 胡莫柳酯 / 乙氧基肉桂酸酯）

擾亂內分泌系統，引起細胞損傷和癌症。所有具有防曬保護的合成產品都含有這種成分。

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責任編輯：林愛娜